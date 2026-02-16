Cieknący kran, problem z uszczelką, urwane gniazdko czy obraz czekający miesiącami na powieszenie – to problemy, które przestają spędzać sen z powiek seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gminą wychodzi naprzeciw potrzebom wielu, oferując program, który zmienia jakość życia. Kto może liczyć na darmowe wsparcie „Złotej Rączki”?

Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: Złota Rączka

Program „Złota Rączka” to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie seniorom i OzN bezpieczeństwa i komfortu we własnych czterech ścianach. Projekt skierowany jest do mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Choć pomoc jest szeroko dostępna, w pierwszej kolejności fachowcy zapukają do drzwi osób samotnych, niepełnosprawnych oraz prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Co naprawi miejski fachowiec?

Zakres pomocy jest imponujący, choć ściśle określony. Chodzi o drobne usterki, które nie wymagają specjalistycznych uprawnień budowlanych czy gigantycznych nakładów finansowych, a jednak są uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trzech głównych obszarach:

Hydraulika i łazienka: Wymiana uszczelek, naprawa cieknących kranów, udrażnianie odpływów, uszczelnianie silikonem wanien i brodzików, a także wymiana deski sedesowej czy słuchawki prysznicowej. Elektryka i oświetlenie: Wymiana żarówek, naprawa wyrwanych gniazdek i włączników. Stolarka i prace montażowe: Skręcanie mebli, naprawa zawiasów w szafkach, regulacja opadniętych drzwi, wymiana zamków i klamek. Fachowiec powiesi też lustro, karnisz, rolety czy obrazy, a także uszczelni okna.

„To dla nas ogromna ulga” – mówią seniorzy

Program już zbiera entuzjastyczne recenzje wśród osób, które dowiedziały się o możliwości skorzystania z pomocy:

Mąż zmarł dwa lata temu i od tego czasu zepsute drzwiczki od szafki w kuchni wisiały na jednym zawiasie. Bałam się wzywać drogiego fachowca do takiej drobnostki. Świadomość, że ktoś przyjdzie i naprawi to bezpłatnie, daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Czuję, że miasto o nas nie zapomniało – mówi z uśmiechem pani Jadwiga (74 l.), mieszkanka Nowej Huty.

– mówi z uśmiechem pani Jadwiga (74 l.), mieszkanka Nowej Huty. Latami radziłem sobie sam, ale zdrowie już nie to. Wchodzenie na drabinę, żeby powiesić karnisz, to dla mnie ryzyko upadku. Taka „Złota Rączka” to skarb. Pan przyjdzie ze swoimi narzędziami, zrobi co trzeba, a ja będę mógł spać spokojnie, nie martwiąc się, że coś mi spadnie na głowę – dodaje pan Stanisław (82 l.).

– dodaje pan Stanisław (82 l.). „Myślałam, że z urwaną klamką w łazience będę musiała sobie radzić sama, bo syn mieszka za granicą. Pan z 'Złotej Rączki' nie tylko naprawił zamek w 20 minut, ale też porozmawiał. Czułam się znów zaopiekowana. To bezcenne" – mówi 78-letnia Pani Maria z Krowodrzy.

Zasady są proste i przejrzyste. Usługa jest bezpłatna , a pracownik MOPS dysponuje własnymi narzędziami. Po stronie seniora leży jedynie zapewnienie materiałów (np. nowej uszczelki, żarówki, klamki czy silikonu). Co ważne – jeśli osoba starsza ma problem z zakupami, w szczególnych przypadkach możliwe jest towarzyszenie jej w sklepie przy wyborze niezbędnych elementów.

Należy pamiętać, że naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu mieszkalnym seniora. Fachowiec ma prawo odmówić wykonania usługi, jeśli na miejscu okaże się, że brakuje technicznych możliwości do przeprowadzenia naprawy.

Inicjatorem akcji jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, który wzorował się na sprawdzonym rozwiązaniu z Poznania. Realizacją zajmuje się krakowski MOPS przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej. To doskonały przykład na to, jak samorząd może realnie wpływać na poprawę codziennego bytu seniorów, eliminując małe, ale uciążliwe bariery.

Jak i gdzie? Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka

JAK TO DZIAŁA? PROGRAM "ZŁOTA RĄCZKA" Z MOPS Dla kogo? Osoby 60+ (priorytet: samotni, niepełnosprawni, 1-os. gosp. domowe) Numer zgłoszeniowy 12 616 7814 Koszt usługi Bezpłatnie (jedynie materiały niezbędne do wykonania prac np. uszczelka, silikon zapewniane są przez osobę ubiegającą się o wsparcie). Narzędzia do wykonania prac zapewnia MOPS. W szczególnych przepadkach możliwe jest towarzyszenie osobie starszej w zakupie niezbędnych materiałów. Co? Zakres prac to drobne naprawy: hydraulika, elektryka, ślusarstwo, montaż mebli/obrazów Jak? 1. Telefon -> 2. Weryfikacja -> 3. Umówienie wizyty -> 4. Naprawa i podpisanie protokołu Kto? Organizator MOPS w Krakowie / Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia