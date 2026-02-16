Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.

Darmowy PODOLOG dla seniorów i osób z niepełnosprawnością tylko do września 2026

Wiosną 2025 r. uruchomiono odsłonę programu pomocowego skierowanego do najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” ma na celu podniesienie jakości życia tych grup poprzez zapewnienie im darmowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w obrębie stóp. Program trwa do końca września 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest podolog i jak pomaga?

Podologia to dziedzina zajmująca się kompleksową opieką nad stopami. Specjalista w tej dziedzinie nie tylko pielęgnuje stopy, ale przede wszystkim diagnozuje i leczy różnego rodzaju schorzenia, urazy oraz zmiany chorobowe. Głównym celem pracy podologa jest zniwelowanie skutków chorób oraz zapobieganie ich nawrotom. Osiąga się to poprzez profesjonalne zabiegi oraz edukację pacjenta w zakresie prawidłowych nawyków. Podczas wizyty podolog przeprowadza szczegółowy wywiad i stawia diagnozę.

Przykład Do zadań podologa należy m.in. ocena deformacji stóp, wczesne wykrywanie zmian na skórze i paznokciach oraz planowanie terapii. Specjalista ten wykonuje szereg zabiegów, takich jak skracanie i opracowywanie paznokci (w tym korekcja ich wzrostu), usuwanie odcisków, modzeli, brodawek czy leczenie pękających pięt. Podolog zajmuje się również terapią grzybicy, łuszczycy oraz profilaktyką zespołu stopy cukrzycowej. W razie potrzeby dobiera odpowiednie odciążenia, ortoz lub wkładki, a także doradza w kwestii obuwia, diety i codziennej higieny.

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY] Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY] Shutterstock

Ze względu na wiek i liczne schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, samodzielna pielęgnacja stóp przez seniorów bywa często niemożliwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaoferowano więc bezpłatne konsultacje i zabiegi. Program skierowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku 85 lat i więcej, a także do osób z niepełnosprawnościami od 75. roku życia (posiadających odpowiednie orzeczenie).

W ramach inicjatywy pacjenci mogą liczyć na wykonanie pedicure medycznego oraz niezbędnych zabiegów leczniczych, takich jak usuwanie bolesnych zmian czy terapia wrastających paznokci. Usługi świadczone są w profesjonalnie wyposażonym gabinecie w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Co istotne, organizatorzy przewidzieli możliwość wizyty domowej dla osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.

REKLAMA

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]. Jak skorzystać z pomocy?

Liczba bezpłatnych zabiegów jest ograniczona, dlatego o kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń, program trwa do września 2026 r. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem 609 915 005. Na wizytę w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu można umawiać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo