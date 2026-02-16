Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Darmowy PODOLOG dla seniorów i osób z niepełnosprawnością tylko do września 2026
Wiosną 2025 r. uruchomiono odsłonę programu pomocowego skierowanego do najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” ma na celu podniesienie jakości życia tych grup poprzez zapewnienie im darmowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w obrębie stóp. Program trwa do końca września 2026 r.
Kim jest podolog i jak pomaga?
Podologia to dziedzina zajmująca się kompleksową opieką nad stopami. Specjalista w tej dziedzinie nie tylko pielęgnuje stopy, ale przede wszystkim diagnozuje i leczy różnego rodzaju schorzenia, urazy oraz zmiany chorobowe. Głównym celem pracy podologa jest zniwelowanie skutków chorób oraz zapobieganie ich nawrotom. Osiąga się to poprzez profesjonalne zabiegi oraz edukację pacjenta w zakresie prawidłowych nawyków. Podczas wizyty podolog przeprowadza szczegółowy wywiad i stawia diagnozę.
Do zadań podologa należy m.in. ocena deformacji stóp, wczesne wykrywanie zmian na skórze i paznokciach oraz planowanie terapii. Specjalista ten wykonuje szereg zabiegów, takich jak skracanie i opracowywanie paznokci (w tym korekcja ich wzrostu), usuwanie odcisków, modzeli, brodawek czy leczenie pękających pięt. Podolog zajmuje się również terapią grzybicy, łuszczycy oraz profilaktyką zespołu stopy cukrzycowej. W razie potrzeby dobiera odpowiednie odciążenia, ortoz lub wkładki, a także doradza w kwestii obuwia, diety i codziennej higieny.
Ze względu na wiek i liczne schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, samodzielna pielęgnacja stóp przez seniorów bywa często niemożliwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaoferowano więc bezpłatne konsultacje i zabiegi. Program skierowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku 85 lat i więcej, a także do osób z niepełnosprawnościami od 75. roku życia (posiadających odpowiednie orzeczenie).
W ramach inicjatywy pacjenci mogą liczyć na wykonanie pedicure medycznego oraz niezbędnych zabiegów leczniczych, takich jak usuwanie bolesnych zmian czy terapia wrastających paznokci. Usługi świadczone są w profesjonalnie wyposażonym gabinecie w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Co istotne, organizatorzy przewidzieli możliwość wizyty domowej dla osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.
Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]. Jak skorzystać z pomocy?
Liczba bezpłatnych zabiegów jest ograniczona, dlatego o kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń, program trwa do września 2026 r. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem 609 915 005. Na wizytę w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu można umawiać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
Podsumowując, program oferuje szeroki zakres usług, w tym usuwanie modzeli, odcisków, brodawek oraz leczenie grzybicy, hiperkeratozy (w tym łuszczycy i rogowca), wrastających paznokci czy pękających pięt. Podolodzy przeprowadzają również edukację dotyczącą codziennej higieny stóp, doboru obuwia oraz zapobiegania powikłaniom takim jak stopa cukrzycowa. Zabiegi są całkowicie bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zgłosić się, aby zapewnić sobie dostęp do tej istotnej formy wsparcia zdrowotnego, która realnie poprawia komfort życia i niezależność uczestników programu.
