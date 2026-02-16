REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 10:23
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.

Zobacz również:

Darmowy PODOLOG dla seniorów i osób z niepełnosprawnością tylko do września 2026

Wiosną 2025 r. uruchomiono odsłonę programu pomocowego skierowanego do najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt „Pielęgnacja i profilaktyka stóp PODOLOG 85+ oraz 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” ma na celu podniesienie jakości życia tych grup poprzez zapewnienie im darmowego dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w obrębie stóp. Program trwa do końca września 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest podolog i jak pomaga?

Podologia to dziedzina zajmująca się kompleksową opieką nad stopami. Specjalista w tej dziedzinie nie tylko pielęgnuje stopy, ale przede wszystkim diagnozuje i leczy różnego rodzaju schorzenia, urazy oraz zmiany chorobowe. Głównym celem pracy podologa jest zniwelowanie skutków chorób oraz zapobieganie ich nawrotom. Osiąga się to poprzez profesjonalne zabiegi oraz edukację pacjenta w zakresie prawidłowych nawyków. Podczas wizyty podolog przeprowadza szczegółowy wywiad i stawia diagnozę.

Przykład

Do zadań podologa należy m.in. ocena deformacji stóp, wczesne wykrywanie zmian na skórze i paznokciach oraz planowanie terapii. Specjalista ten wykonuje szereg zabiegów, takich jak skracanie i opracowywanie paznokci (w tym korekcja ich wzrostu), usuwanie odcisków, modzeli, brodawek czy leczenie pękających pięt. Podolog zajmuje się również terapią grzybicy, łuszczycy oraz profilaktyką zespołu stopy cukrzycowej. W razie potrzeby dobiera odpowiednie odciążenia, ortoz lub wkładki, a także doradza w kwestii obuwia, diety i codziennej higieny.

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]

Shutterstock

Ze względu na wiek i liczne schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, samodzielna pielęgnacja stóp przez seniorów bywa często niemożliwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaoferowano więc bezpłatne konsultacje i zabiegi. Program skierowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku 85 lat i więcej, a także do osób z niepełnosprawnościami od 75. roku życia (posiadających odpowiednie orzeczenie).

W ramach inicjatywy pacjenci mogą liczyć na wykonanie pedicure medycznego oraz niezbędnych zabiegów leczniczych, takich jak usuwanie bolesnych zmian czy terapia wrastających paznokci. Usługi świadczone są w profesjonalnie wyposażonym gabinecie w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Co istotne, organizatorzy przewidzieli możliwość wizyty domowej dla osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.

REKLAMA

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]. Jak skorzystać z pomocy?

Liczba bezpłatnych zabiegów jest ograniczona, dlatego o kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń, program trwa do września 2026 r. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem 609 915 005. Na wizytę w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu można umawiać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowując, program oferuje szeroki zakres usług, w tym usuwanie modzeli, odcisków, brodawek oraz leczenie grzybicy, hiperkeratozy (w tym łuszczycy i rogowca), wrastających paznokci czy pękających pięt. Podolodzy przeprowadzają również edukację dotyczącą codziennej higieny stóp, doboru obuwia oraz zapobiegania powikłaniom takim jak stopa cukrzycowa. Zabiegi są całkowicie bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zgłosić się, aby zapewnić sobie dostęp do tej istotnej formy wsparcia zdrowotnego, która realnie poprawia komfort życia i niezależność uczestników programu.

Akademia Prawa Pracy 2026 – edycja 9

Powiązane
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Dają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. Warunki 2026
Dają po 200+ co miesiąc w 2026 r. dla chorych na serce, ciśnienie, cukrzycę, po udarze czy nowotworze i wiele innych chorób. Warunki 2026
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
16 lut 2026

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.
Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
16 lut 2026

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Kolejna rewolucja w doręczeniach? Ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
16 lut 2026

Polacy jeszcze nie oswoili się z e-Doręczeniami - w naszej niedawnej sondzie ok. 80 proc. czytelników oceniło je negatywnie. Tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła prace nad „Unijnym aktem o doręczeniach", który ponownie zmieni reguły gry na rynku pocztowym. Polska prezydencja ogłosiła to jako sukces. Ale czy my mamy mieć powody do radości? Wątpliwe.
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
16 lut 2026

Barometr Ofert Pracy w styczniu 2026 r. spadł - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Po raz czwarty z rzędu spadła liczba publikowanych w internecie ofert pracy.

REKLAMA

Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku
16 lut 2026

Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?
Przykład na 23.886,49 zł. Emeryt zwraca do ZUS emeryturę i dodatkowe świadczenie. Za trzy lata
16 lut 2026

To stosunkowo rzadka sytuacja, ale się zdarza – trzeba zwrócić do ZUS nienależną emeryturę albo rentę. Przykładem jest wypłata drugiej emerytury byłemu wojskowemu albo policjantowi. Jeżeli ma pecha i obowiązują go niekorzystne przepisy, to może mieć tylko jedną emeryturę – albo z ZUS albo mundurową. W artykule omówienie niekorzystnego wyroku, kiedy emeryt jednak przez kilka lat otrzymywał dwie emerytury (niezgodnie z przepisami).
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
16 lut 2026

Cieknący kran, problem z uszczelką, urwane gniazdko czy obraz czekający miesiącami na powieszenie – to problemy, które przestają spędzać sen z powiek seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gminą wychodzi naprzeciw potrzebom wielu, oferując program, który zmienia jakość życia. Kto może liczyć na darmowe wsparcie „Złotej Rączki”?
Prezes Manowska skieruje do TK sprawę odśnieżania chodników - tak dłużej być nie może, żeby obywatel machał łopatą za gminę
16 lut 2026

A jednak będą zmiany w odśnieżaniu? Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zapowiedziała walkę z kontrowersyjnym obowiązkiem odśnieżania miejskich chodników przez prywatnych właścicieli posesji. Skieruję wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sędziowie TK stwierdzą niekonstytucyjność tego obowiązku, gminy stracą darmową siłę roboczą. Czy to koniec pańszczyzny?

REKLAMA

Umowę o dożywocie senior będzie mógł zawrzeć z gminą i nadal pozostać w swoim mieszkaniu – koniec z wyłudzaniem mieszkań od osób starszych i umieszczaniem ich w DPS-ach
16 lut 2026

Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Lewicy, który jest aktualnie procedowany w Sejmie – stanowi odpowiedź na poważny problem wyłudzania mieszkań od seniorów przez nieuczciwe osoby, w ramach tzw. umów o dożywocie. Wprowadzenie możliwości zawarcia przez seniora, takiej „umowy o dożywocie”, z gminą (niezależnie od osiąganych dochodów, statusu majątkowego i powierzchni posiadanej nieruchomości) z gwarancją zachowania prawa do dalszego zamieszkiwania w „swoim” mieszkaniu – ma zapobiec dramatycznym przypadkom utraty dachu nad głową przez osoby starsze i jednocześnie zapobiec ich ubóstwie w „jesieni życia”, z powodu posiadania niskich świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązanie proponowane przez Lewicę – ma stanowić dla seniorów „bezpieczne źródło dodatkowych środków bez ryzyka oszustwa”.
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA