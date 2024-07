300 zł dla emeryta co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2024/2025?

300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2024/2025, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku.

Dodatkowa pomoc finansowa dla tej części emerytów

Ceny szaleją, a waloryzacja świadczeń, czy to emerytalno-rentowych, czy rodzinnych, czy z zakresu pomocy społecznej, nie nadąża za ich dynamiką. Nie może więc dziwić fakt, że każdy dodatek, który przysługuje uprawnionym do przyznanych ich świadczeń, jest niemal na wagę złota. Dotyczy to w szczególności seniorów, których sytuacja finansowa jest zazwyczaj najtrudniejsza, szczególnie jeśli prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Istnieje szczególna grupa emerytów, która może liczyć na dodatkową pomoc finansową. Są to emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego, którego wysokość to prawie 300 zł.

REKLAMA

Ryczałt przysługuje: kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Taki krąg uprawnionych wskazuje, że świadczenie to można „dziedziczyć”, co należy rozumieć tak, że ściśle określone grono osób najbliższych kombatantom i wskazanym grupom żołnierzy, może po ich śmierci znaleźć się w gronie osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego

Aby uzyskać prawo do tego świadczenia, należy złożyć:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK), decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców), zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Co istotne, wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie, jednak osobom, które pobierają więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny. Ważne jest również to, że ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że na konto uprawnionego trafia jego pełna kwota ogłaszana w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Obecnie, czyli od 1 marca 2024 r. wynosi ona 299,82 zł, czyli o ponad 44 zł więcej, niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.