Świadczenie wspierające i uzupełniające (500 plus). Można łączyć?

Nie ma przeszkód, aby pobierać zarówno świadczenie wspierające, jak i świadczenie uzupełniające, o ile osoba niepełnosprawna spełnia wymagane warunki. Kto może ubiegać się o taką pomoc?

Dla kogo świadczenie uzupełniające z ZUS?

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom mieszkającym w Polsce, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wsparcie w tej formie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto pamiętać, iż o przyznaniu wsparcia nie decyduje stopień stopień niepełnosprawności a niezdolność do samodzielnej egzystencji. O takiej niezdolności orzeka lekarz orzecznik ZUS. Niezdolność do samodzielnej egzystencji powinna zostać potwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ponadto, osoby ubiegające się o wsparcie muszą spełniać kryterium dochodowe. Od 1 marca 2024 r. próg dochodowy wynosi 2419,33 zł (brutto). Od 1 marca 2025 r. prawdopodobnie wzrośnie do kwoty 2583.36 zł. Kryterium dochodowe podlega bowiem corocznej waloryzacji.

Świadczenie wspierające a uzupełniające

W praktyce zatem o świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się dorosłe osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza wyżej wskazanej kwoty granicznej. Przy przekroczeniu progu dochodowego świadczenie jest odpowiednio pomniejszane zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę.. Maksymalnie wynosi 500 zł miesięcznie.

Ważne Świadczenie wspierające nie jest wliczane do dochodu, przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie wspierające bez względu na dochód

Z kolei bez względu na dochód przyznaje się od 1 stycznia 2024 r. nowe świadczenie dedykowane bezpośrednio osobom niepełnosprawnym. Świadczenie wspierające ponadto nie jest zależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osobę niepełnosprawną.

Warunkiem jest uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie decyzji składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia (liczby przyznanych punktów) i aktualnej wysokości renty socjalnej. Oznacza to, iż skutek waloryzacji renty socjalnej (od 1 marca 2025 r.) wzrośnie również wysokość świadczenia wspierającego.