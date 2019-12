2019 to rok seniora

Rok 2019 dobry dla seniora

Po raz pierwszy wypłacona trzynasta emerytura, rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”, podwyżka emerytur i rent o co najmniej 70 zł, rozszerzenie Karty Dużej Rodziny o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dzisiaj te dzieci są już dawno dorosłe – to tylko niektóre z działań na rzecz seniorów przeprowadzone w 2019 roku.

Dzisiaj w Polsce jest 9 mln seniorów. Według prognoz do 2050 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat ma sięgnąć 13,7 mln. Osoby starsze będą tym samym stanowić ponad 40 proc. ogółu ludności. To rodzi przed nami wszystkimi wiele wyzwań.

Aktywny jak senior

– Programy takie jak „Senior+”, „Opieka 75+”, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych mają na celu aktywizację społeczną seniorów i zapewnienie im odpowiedniej opieki. To niezwykle ważne, by osoby starsze czuły się potrzebne, miały przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy, spędzania wspólnie czasu, żeby były otoczone opieką. Szczególnie w mniejszych miejscowościach takich miejsc brakuje, a m.in. dzięki „Seniorowi+” to się zmienia – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Potwierdzają to dane MRPiPS. Placówki „Senior+” powstają głównie w małych miejscowościach, gdzie oferta zajęć aktywizujących dla osób starszych nie jest taka bogata. Aż 69 proc. domów i klubów „Senior+” powstałych w 2018 r. zostało uruchomionych w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców, a 19 proc. placówek – w miejscowościach poniżej 1 tys. mieszkańców.

Wyższe emerytury, trzynaste emerytury

Zarówno miejsca, w których osoby starsze mogą spędzić wspólnie czas, jak i inne formy aktywizacji, są bardzo ważne, ale świadczenia pieniężne też nie są bez znaczenia. Dotyczy to przede wszystkim rent i emerytur.

Od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosły o co najmniej 70 zł, a minimalne świadczenia wynoszą 1100 zł (wzrost z 1029,80 zł w roku 2018). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi natomiast 825 zł. 102,86 proc. – właśnie tyle wyniósł w 2019 r. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W ciągu czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości świadczenia minimalne wzrosły o 25 proc.

To jednak dopiero początek. W 2019 r. po raz pierwszy wypłacona została trzynasta emerytura. W tym roku wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób.

– Głównym celem programu wpisującego się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, jest zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Osoby starsze, nierzadko samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Takie dodatkowe środki pozwolą np. na dawno odkładany remont mieszkania, wyjazd czy uregulowanie zaległych płatności – wskazuje minister Marlena Maląg.