Komunikacja miejska w Warszawie - zniżki dla emerytów

Zniżki w komunikacji miejskiej Warszawy dla seniorów

Osoby starsze mają prawo do licznych zniżek i ulg. Dotyczy to również przemieszczania się komunikacją miejską. Zniżki na bilety ustalają władze poszczególnych miast. Zwykle korzystają z nich osoby od 60 roku życia wzwyż. Niektóre miejscowości osobom powyżej określonego wieku pozwalają podróżować za darmo. Warto przyjrzeć się jak wygląda to w największym mieście Polski.

Zniżki dla emerytów i rencistów w Warszawie

W największym mieście Polski osoby posiadające status emeryta lub rencisty do 70 roku życia podróżują autobusami, tramwajami, metrem i SKM z 50% ulgą. Aby móc skorzystać z ulgi, należy posiadać imienną legitymację emeryta-rencisty, która potwierdza status emeryta albo rencisty. Jeśli senior nie posiada legitymacji, powinien przedstawić aktualny odcinek emerytury czy renty albo wyciąg bankowy. Ponadto, musi dysponować dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Kwota świadczenia w powyższych pismach nie musi być czytelna.

Bilet Seniora

Warszawa udostępnia możliwość skorzystania z Biletu Seniora. To bilet ulgowy dla osób w wieku od 65 roku życia. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23:59 365. dnia terminu ważności lub 366. dnia terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego (w 2020 r. luty będzie liczył 29 dni). Bilet Seniora dotyczy wszystkich linii dziennych i nocnych w I i II strefie. Włączony jest to oferty "Wspólny bilet".

Darmowe przejazdy dla niektórych niepełnosprawnych

Osoby po 26 roku życia jeżdżą za darmo tylko jeśli mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu następujących chorób: choroba narządu wzroku – stopień znaczny bądź umiarkowany; upośledzenie umysłowe – stopień znaczny bądź umiarkowany, z I i II grupy inwalidzkiej; całościowe zaburzenie rozwojowe, zespół autystyczny – stopień znaczny bądź umiarkowany.

Ulgowe przejazdy dla niektórych niepełnosprawnych – 50%

Na ulgę 50% w przejazdach mogą liczyć osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy posiadają całkowitą niezdolność do pracy z powodu poniżej wymienionych chorób: