78, 80, 86 punktów. Jakie świadczenie wspierające w 2025 r.? [KWOTY]

Przykład

Przykładowo zatem do końca lutego 2025 r. osoba, która uzyskała 78 punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności może otrzymać świadczenie wspierające w wysokości 1 069 zł (60% renty socjalnej). 80 punktów to z kolei 80% renty socjalnej, czyli aktualnie 1 425 zł. 86 punktów uprawnia do świadczenia w wysokości 120% renty, a zatem 2 138 zł.