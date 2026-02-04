REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » 70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?

70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 16:58
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku?
Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku świadczenie wspierające przysługuje szerszej grupie odbiorców. 1 stycznia rozpoczął się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.

Co oznacza 70 punktów w decyzji WZON?

Dotychczas ten próg uprawniał do świadczenia tylko wyjątkowo, gdy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością spełniającemu określone kryteria wcześniej przyznano świadczenie pielęgnacyjne.

REKLAMA

REKLAMA

Wojewódzkie zespoły ustalają poziom potrzeby wsparcia na podstawie wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonalnej, a także informacji zawartych w specjalnym kwestionariuszu.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100. Liczba punktów ma kluczowe znaczenie dla wysokości świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości 40% renty socjalnej, jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

REKLAMA

W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Aktualnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, iż świadczenie wspierające dla osoby, która w decyzji WZON uzyskała 70 punktów wynos 752 zł. Jest to kwota, która będzie obowiązywała do końca lutego 2026 r. Później (od 1 marca 2026 r.) zostanie zwaloryzowana w związku z podwyżką renty socjalnej.

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 roku?

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują zmian w zakresie zasad przyznawania świadczenia wspierającego w 2026 roku. Osoba, która chce uzyskać takie wsparcie powinna zatem uzyskać wymaganą decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji zawiera m.in. dane osoby ubiegającej się o wydanie decyzji, a także informację o posiadaniu odpowiedniego orzeczenia. Chodzi tu o ostateczne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności oraz okresie, na jaki zostało wydane. Mogą to być też określone orzeczenia wydane przez inne organy takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Zobacz również:

Ważne

Warto pamiętać, iż wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji składa się w formie:

  • papierowej (również za pośrednictwem powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
  • elektronicznej (przez portal Emp@tia).

Zgodnie z przepisami wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia powinny być rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do WZON.

Ważne

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki osoba z niepełnosprawnością składa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające

Trzeba podkreślić, iż uzyskanie decyzji WZON nie kończy jeszcze procedury ubiegania się o świadczenie wspierające. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wspierające.

Jeśli wniosek do ZUS złożymy w ciągu trzech miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON, to ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia przyznania przez WZON liczby punktów.

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające składa się tylko w formie elektronicznej. przez:

• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

• portal Emp@tia,

• bankowość elektroniczną.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie załącza się całej decyzji, wystarczy podać jej numer.

Problemy ze świadczeniami wspierającymi [Przykłady]

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało w ostatnim czasie przeglądu obowiązujących przepisów o świadczeniu wspierającym. W tym momencie nie wiemy jednak czy i ewentualnie jakie zmiany w obowiązujących zasadach mogłyby zostać wprowadzone. Osoby z niepełnosprawnościami wskazują na szereg problemów związanych z ubieganiem się o świadczenie takich jak m.in.:

• przedłużające się postępowania prowadzone przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

• brak możliwości pobierania świadczenia wspierającego przez osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (DPS);

• problemy ze składaniem wniosku o świadczenie.

Nie brakuje też pomysłów dotyczących progów kwotowych uprawniających do wsparcia czy objęcia świadczeniem wspierającym osób uzyskujących mniejszą liczbę punktów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1423; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
5 ważnych uprawnień osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
5 ważnych uprawnień osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
04 lut 2026

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.
Reforma PIP: Projekt nowelizacji spełnia wymogi KPO. Inspektorzy pracy dostaną nowe uprawnienia
04 lut 2026

Gotowa jest nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadanie PIP uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca 2026 r.
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
04 lut 2026

Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne?
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
04 lut 2026

Dla osób niepełnosprawnych to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu przez takie osoby (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie). Ustawa o asystencji osobistej podobnie jak świadczenie wspierające oparta jest o test samodzielności – orzeczenie o niepełnosprawności jest wtórne wobec określania poziomu potrzeby wsparcia.

REKLAMA

Będziemy znowu wymieniać dowody osobiste - trwają prace nad dodaniem do nich tej jednej, istotnej informacji
04 lut 2026

W Sejmie leży petycja dotycząca dodania do dowodów osobistych tej jednej kluczowej informacji. Nie chodzi o powrót do umieszczania w dokumentach tożsamości adresów zameldowania, a o zupełnie nową kategorię danych. Ma to wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo.
Karta Rodziny Mundurowej dla szerszej grupy. Propozycja Resortu Sprawiedliwości
04 lut 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości zaapelowało w środę o objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej. Według wiceszefowej MS Marii Ejchart wyłączenie tej formacji z ustawy narusza zasadę równego traktowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Emeryci mundurowi: Jedyne rozsądne rozwiązanie. Każdy system realizuje wyłącznie swoje zobowiązania. MON wypłaca za lata służby, a ZUS za lata opłacania składek cywilnych
04 lut 2026

Od wielu miesięcy do redakcji Infor.pl przychodzą listy emerytów mundurowych, którzy po odejściu z wojska pracując w cywilu muszą odprowadzać składki do ZUS od "przychodów cywilnych", które w praktyce nie są do odzyskania w postaci świadczeń emerytalnych z ZUS. Nie powodują (też w praktyce) podwyżki wysokości emerytury mundurowej. To efekt niekorzystnych przepisów dla mundurowych służących np. w wojsku przed 1999 r. Mogą otrzymywać jedną emeryturę według swojego wyboru - mundurową albo "ZUS-owską". Te osoby są dyskryminowane przez prawo, gdyż gdyby rozpoczęli służbę po 2 stycznia 1999 r., to mieliby zarówno emeryturę z ZUS jak i mundurową.
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
04 lut 2026

2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.

REKLAMA

Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej
04 lut 2026

Poprawę swojej sytuacji zawodowej deklaruje 26 proc. pracowników, mniej o 5 punktów procentowych niż przed rokiem - wynika z badania Antal. Zdaniem ekspertów sugeruje to pogłębiające się poczucie niepewności wśród pracowników i mniejszą stabilność na rynku pracy.
WIBOR: legalny jak pieczątka, rynkowy jak miraż
03 lut 2026

Kiedy w obronie WIBOR staje Związek Banków Polskich, zawsze wiadomo, jak będzie wyglądała linia narracji. Dużo słów o „porządku prawnym”, „nadzorze”, „regulacjach unijnych” i „konieczności oddzielenia publicystyki od prawa”. Mało – albo wcale – o tym, czy ten wskaźnik rzeczywiście jeszcze cokolwiek mierzy. Tak jest i tym razem, w polemice ZBP z artykułem opublikowanym na łamach Infor.pl, autorstwa radcy prawnego Łukasza Hirsza. ZBP zarzuca autorowi brak metodologicznego porządku, mieszanie ocen prawnych z ekonomicznymi i budowanie narracji publicystycznej zamiast analizy prawnej. Problem polega na tym, że to właśnie ZBP próbuje przykryć realny problem publicystyką o „legalności”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA