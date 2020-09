Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenie (przykłady)

Podstawa prawna

Regulacje dotyczące sprzeciwu od wyroku nakazowego w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenie zostały uregulowane w art. 505-507 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.).

Termin na wniesienie sprzeciwu

Zgodnie z art. 506 §1 k.p.k. termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od doręczenia wyroku nakazowego czyli od dnia fizycznego odbioru przesyłki z sądu, a nie od daty nadania przesyłki z sądu. Termin na złożenie sprzeciwu przysługuje oskarżonemu (w sprawach karnych) lub obwinionemu (w sprawach o wykroczenie), oskarżycielowi oraz pokrzywdzonemu, jeżeli złożył wniosek o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół, a mianowicie, ustawodawca nie wymaga, aby sprzeciw był złożony przez profesjonalnego pełnomocnika, jak również nie wymaga złożenia dodatkowego odpisu sprzeciwu. Innymi słowy sprzeciw można złożyć we własnym imieniu i w jednym egzemplarzu.

Przykład:

W dniu 31 lipca 2020 roku sąd nadał do oskarżonego przesyłkę zawierającą odpis wyroku nakazowego wraz z odpisem aktu oskarżenia i pouczeniami. Przesyłka została odebrana po awizacji w dniu 17 sierpnia 2020 roku. W związku z powyższym termin na złożenie sprzeciwu biegnie od dnia 17 sierpnia 2020 roku (odbiór przesyłki przez oskarżonego), a nie od dnia nadania przesyłki tj. 31 lipca 2020 roku.

Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną (art. 506 § 2 k.p.k.).

Treść sprzeciwu

Ustawodawca nie uregulował szczególnych wymagań co do treści sprzeciwu, a co za tym idzie treść sprzeciwu jest w zasadzie dowolna i nie jest wymagane uzasadnienie w przypadku złożenia sprzeciwu. Istotnym jest, aby było wskazane jakiej sprawy dotyczy - tj. sygnatura sprawy (w tym nazwa sądu, który wydał wyrok nakazowy) i kto jest stroną postępowania.

Przykład 1:

Imieniem własnym wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego o sygn. akt III K 9898/20 z dnia 30 lipca 2020 roku.