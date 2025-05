Uzdrowiskowa Karta Korzyści: co daje i dla kogo?

rozwiń >

Co to jest Uzdrowiskowa Karta Korzyści?

Program "Uzdrowiskowa Karta Korzyści", dalej „Program” to program realizowany przez Fundację Senioralną, skierowany do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, którego celem jest stworzenie warunków do pozyskania dla nich ulg, zwolnień i rabatów oferowanych przez przedsiębiorców, organizacje i instytucje, biorące udział w programie jako Partnerzy. UZZ to znak legitymacyjny wydawany przez Organizatora, Uczestnikowi Programu, umożliwiający uczestnictwo w Programie, a tym samym korzystanie z oferty Partnerów Programu.

Ważne Uzdrowiskowa Karta Korzyści to program atrakcyjnych zniżek i ofert rabatowych przygotowany specjalnie dla osób ceniących walory wypoczynkowe i lecznicze miejscowości uzdrowiskowych w Polsce.

Uzdrowiskowa Karta Korzyści: dla kogo?

Uczestnikiem Programu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski , która dokonała prawidłowego zgłoszenia swojego udziału do Programu.

Uzdrowiskowa Karta Korzyści: jak uzyskać?

Jak czytamy na stronie:https://zdrowy-senior.org/ukk-formularz/, aby uzyskać UKK należy wypełnić specjalny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Jest on skierowany właśnie dla uczestników Programu UZDROWISKOWA KARTA KORZYŚCI. W formularzy trzeba zawnioskować: Proszę o przyjęcie mnie do Programu „Uzdrowiskowa Karta korzyści”. Oświadczam jednocześnie, że znane mi są postanowienia Regulaminu Programu, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oczywiście standardowo należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli inny niż zameldowania). Trzeba oświadczyć, że: "Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Senioralną dla celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883); Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w celach marketingowych drogą elektroniczą na odległość nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do Uczestników Programu. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Programu „Uzdrowiskowa Karta korzyści” a także nie odstępowania Karty osobom trzecim; Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich modyfikacji, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; Przyjmuję do wiadomości, że więcej danych na temat przetwarzania moich danych znajduje się na stronie internetowej www.zdrowy-senior.org".

Co daje Uzdrowiskowa Karta Korzyści?

Uzdrowiskowa Karta Korzyści daje możliwość uzyskania ulg, zwolnień i rabatów oferowanych przez przedsiębiorców, organizacje i instytucje, biorące udział w programie jako Partnerzy.

Ważne Partner Programu to organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta uzdrowiskowego który przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę promocyjną na swoje produkty i/lub usługi dla Uczestników.

Przyjazny Kurort

Przyjazny Kurort to status przyznawany miastom, w których realizowany jest Program Uzdrowiskowa Karta Korzyści oraz które uczestniczą w jego realizacji. Miasta posiadające status są jednocześnie Partnerem Oficjalnym Programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści. Dbanie o rozwój gminy, wsparcie jej mieszkańców, rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości, a także podejmowanie wszelkich działań na rzecz zwiększenia potencjału turystycznego, to główne zadania każdej miejscowości uzdrowiskowej. Program UKK doskonale wpisując się w strategię gmin uzdrowiskowych, wspiera lokalne działania zarówno na rzecz mieszkańców, jak i turystów.

Uzdrowiskowa Karta Korzyści: gdzie?

Jak podaje Fundacja Senioralna UKK można wykorzystać m.in. w takich miejscach:

Hotel**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU

Gabinet kosmetyczny Marzena Danel

Pałac Łazienki II Sanatorium Uzdrowiskowe

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

Pracowania Piernikowa Isabell

Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Klinika Stomatologii i Estetyki Twarzy

SANATORIUM UZDROWISKOWE DĄBRÓWKA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA UZDROWISKA KAMIEŃ POMORSKI

Szpital Uzdrowiskowy Mieszko

Sanatorium Ustroń – Ośrodek Tulipan

sanatorium ustroń – ośrodek magnolia

PEDIMEDICA – Gabinet Podologiczny

Hotel Kudowa **** Manufaktura Relaksu

JULEX SKLEP ORTOPEDYCZNO-MEDYCZNY

Salon Fryzjerski Klaudia Stasiuk

Jaskinia Solno-Jodowa Gallos

dom aktywnego seniora tulipan

Ambulatorium fizjoterapeutyczne

cukiernia u janeczki

salon kosmetyczny estetq home spa

muzeum ustrońskie

zielarnia&herbaciarnia betula

poradnia dietetyczna

med-lab suchanek laboratorium analityczne

salon urody i estetyki żaneta panfil

kwiaciarnia stokrotka

salon urody tamara

zielony sklep – sklep zielarsko-medyczny

sklep góralski

gabinet masażu dotyk

gabinet refleksologii

Biuro Turystyczne Gazela

Sklepik dla zdrowia

Beskid TAXI

Optyk EXPERT

Salon Fryzjerski AWANGARDA

Jubiler Wacławek.

Szczegóły co do każdego z tych miejsc można uzyskać tutaj.

Karta Uzdrowiskowa - rabaty z Kartą Uzdrowiskową w Muszynie!

Jak czytamy na stronie: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna: Osoby nocujące i opłacające opłatę uzdrowiskową lub miejscową na terenie gm. Muszyna otrzymują specjalny kod QR upoważniający ich do rabatów wśród partnerów, którzy włączyli się do systemu lojalnościowego. Jak to działa? Jesteś turystą lub kuracjuszem i nocujesz na terenie gm. Muszyna? Po uiszczeniu opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej poproś swojego kwaterodawcę o kod rabatowy. To specjalny kod QR – który jest aktywny na czas twojego pobytu. Kod rabatowy może zostać do Ciebie wysłany na e-mail, SMS-em lub będzie wydrukowany na potwierdzeniu uiszczenia opłaty uzdrowiskowej/miejscowej. Co daje kod QR? Kod otrzymany w ramach Karty Uzdrowiskowej upoważnia Cię do pakietu korzyści, które oferują lokalni przedsiębiorcy na czas Twojego pobytu po opłaceniu opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej. Gdzie mogę skorzystać z rabatów? Katalog partnerów rabatowych https://travelhost.pl/muszyna.

Jak widać wiele uzdrowisk, miejsc SPA, kawiarni, salonów - wprowadza specjalne zniżki, aby zachęcić do odwiedzenia ich miejsc.