Dodatek dla sieroty zupełnej 2019/2020 – wysokość, wniosek

Dodatek dla sierot zupełnych – komu przysługuje

Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje osobie, która została uprawniona do renty rodzinnej i równocześnie jest sierotą zupełną, czyli nie ma ani matki ani ojca. Sierotą zupełną jest także osoba, której matka nie żyje, a ojciec jest nieznany. Co istotne, przy tym dodatku nie ma znaczenie wiek osoby uprawnionej.

O dodatku dla sierot zupełnych traktuje art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym: „ jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych”.

Jeżeli kilka osób uprawnionych jest do jednej renty rodzinnej i są sierotami zupełnymi, każdej z nich należy się dodatek dla sieroty zupełnej.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej 2019/2020

Wysokość dodatku dla sierot zupełnych podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 417,27 zł. Jest to kwota niepomniejszana o podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe. Na konto uprawnionego wpływa się renta rodzinna powiększona o 417,27 zł.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (Druk ERRD ZUS)

Aby do renty rodzinnej otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć w tym celu stosowny wniosek (Druk ERRD ZUS). Załącza się do niego dokumenty stwierdzające daty zgonów rodziców. W przypadku, gdy ojciec jest nieznany, a matka nie żyje, należy dołączyć dokument stwierdzający zgon matki oraz dokument akt urodzenia osoby ubiegającej się o dodatek, z którego wynika brak danych ojca (czyli sytuacja nieznanego ojcostwa).

Nie ma przewidzianego terminu do złożenia wniosku. Można zrobić to po spełnieniu warunków do jego uzyskania, czyli po śmierci rodziców i otrzymaniu dokumentu stwierdzającego zgon.

Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku. Pierwszy to osobiste bądź przez pełnomocnika złożenie wniosku w dowolnej jednostce ZUS (przy czym moż na to zrobić pisemnie lub ustnie do protokołu). Drugą możliwością jest wysłanie go za pośrednictwem poczty albo polskiego urzędu konsularnego.

Od przedmiotowej decyzji ZUS można się odwołać pisemnie bądź ustanie do protokołu w jednostce ZUS, która wydała decyzję. Za pośrednictwem je jednostki odwołanie składa się do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych). Termin na odwołanie się od niepomyślnej decyzji wynosi miesiąc od dnia jej doręczenia. Nie trzeba przy tym ponosić żadnych opłat.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej może zostać wycofany. Gdy odwołanie zostało złożone do sądu, czas na jego cofnięcie osoba uprawniona ma do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego. Jeśli nie składano odwołania do sądu, termin na jego złożenie wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dziennik Ustaw rok 2011 nr 237 poz. 1412)