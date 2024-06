Wniosek o emeryturę rencisty nie zawsze się opłaca. ZUS wyjaśnia jak nie dostać emerytury niższej od renty

Osoby, które w młodym wieku przeszły na rentę i mają krótki okres zatrudnienia, powinny być szczególnie ostrożne, wnioskując o emeryturę po osiągnięciu 60/65 lat. Może się okazać, że składając wniosek o emeryturę, obniżą wysokość pobieranego świadczenia - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Emerytura dla rencisty - na wniosek albo z urzędu

W Polsce rentę z tytułu niezdolności do pracy pobiera aktualnie 555 tys. osób. Przeciętna wysokość renty w Polsce to 2,7 tys. zł brutto.



Renciści, którym to świadczenie zostało przyznane na stałe przed 1 października 2017 roku do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jeśli chcą otrzymać emeryturę po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny sami muszą złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS z urzędu przyzna emeryturę, ale dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Ważne Trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r. powszechny wiek emerytalny ZUS ustalał dla każdej osoby indywidualnie, w zależności od daty jej urodzenia i jej płci - był to tzw. podwyższony wiek emerytalny, bo dla kobiet był wyższy niż 60 lat a dla mężczyzn wyższy niż 65 lat.

Emerytura po rencie - kiedy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje emeryturę z urzędu rencistom, którzy otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy, także przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy osiągnąć powszechny wiek emerytalny wynoszący od 1 października 2017 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.



Rencista pobierający świadczenie przyznane z tytułu niezdolności do pracy może sam zdecydować, czy chce ubiegać się o przyznanie emerytury na swój wniosek, czy też wolałaby, aby ZUS przyznał to świadczenie z urzędu. Jeśli nie złoży wniosku, to przeniesienie z renty na emeryturę nastąpi od dnia, w którym osiągnie powszechny wiek emerytalny albo podwyższony wiek emerytalny.

Ważne Uwaga! Nie dotyczy to osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. One muszą same złożyć wniosek o emeryturę.

Renciście nie zawsze opłaca się wnioskować o emeryturę

Nie zawsze renciście opłaca się wnioskować o emeryturę. Dlatego przed złożeniem dokumentów warto skorzystać z porady u doradcy emerytalnego. Wysokość emerytury przyznawanej przez ZUS z urzędu nie może być niższa od wypłacanej wcześniej renty. Inaczej jest, gdy ZUS przyznaje świadczenie na podstawie wniosku złożonego przez rencistę. Jeśli wyliczona emerytura będzie niższa od dotychczasowej renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana. Nie ma tu gwarancji wypłaty świadczenia w dotychczasowej wysokości.



- Świadczeniobiorca pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy korzystając z porady doradcy, powinien dowiedzieć się, czy wysokość emerytury, która zostanie wyliczona na jego wniosek, nie będzie niższa od obecnie pobieranego świadczenia. To ważne, bo w tym przypadku gdy wyliczona na jego prośbę emerytura będzie niższa od renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Doradca wyposażony jest w specjalny kalkulator emerytalny, przy pomocy którego dokona symulacji i poda prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł porównać wysokości świadczeń i zdecydować, czy warto składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do ukończenia wieku emerytalnego. Po osiągnięciu tego wieku ZUS przyzna emeryturę z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie niższa od pobieranej renty.

Co gdy rencista złożył wniosek o emeryturę i otrzymał ją niższą od renty?

- Wyliczona emerytura może być wyższa od renty, jednak nie w każdym przypadku. Osoby, które w młodym wieku przeszły na rentę i mają krótki okres zatrudnienia, powinny być szczególnie ostrożne, ubiegając się o emeryturę po osiągnięciu 60/65 lat. Może się okazać, że składając wniosek, obniżą wysokość pobieranego świadczenia - wyjaśnia Katarzyna Krupicka z ZUS.

Ale ten stan można odwrócić nawet po złożeniu wniosku o emeryturę i wydaniu przez ZUS decyzji. Gdy wyliczona emerytura okaże się mniej niekorzystna pod względem wysokości, można szybko wycofać wniosek i przywrócić poprzedni stan rzeczy. Trzeba jednak zrobić to bardzo szybko, bo prawo do wycofania wniosku przysługuje do czasu uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu miesiąca od jej otrzymania.