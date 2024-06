Renta dla alkoholika. Ile wynosi? Wyjaśnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Osobie niezdolnej do pracy z powodu chorób wywołanych chorobą alkoholową przysługuje renta (tzw. alkoholowa). Ile wynosi taka renta? Kto może się o nią starać? Jakie są statystyki tych świadczeń. Wyjaśnień udzielił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Problem alkoholizmu w Polsce. Czy renta alkoholowa jest rozwiązaniem?

Na problem alkoholizmu w Polsce zwrócił uwagę jeden z posłów w interpelacji z 26 grudnia 2023 r. do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania tzw. rent alkoholowych.



Z badań Eurostatu wynika, że w Polsce problem alkoholizmu rośnie. W Polsce notowane rocznie 10,1 zgonów na 100 tys. mieszkańców, które wywołane są spożywaniem alkoholu. To drugi najwyższy wynik w Unii Europejskiej, w tym niechlubnym rankingu wyprzedza nas jedynie Słowenia z ponad 17 zgonami na 100 tys. mieszkańców.



Poseł wskazał, że w Polsce można ubiegać się o tzw. rentę alkoholową, która przysługuje osobom, które z powodu choroby alkoholowej nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. W takim przypadku mogą one wnioskować do ZUS o dodatkowe wsparcie finansowe.



Ale sam alkoholizm nie uprawnia do ubiegania się o świadczenie. Starać się o nie mogą jedynie osoby, które cierpią na schorzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu (jak np. marskość wątroby, choroby serca, nowotwory, czy zaburzenia psychiczne).

REKLAMA

Ważne Najwyższa kwota renty alkoholowej, o jaką może ubiegać się osoba chora na ww. choroby, to 1588 zł.

Zdaniem posła owa „renta alkoholowa” jest niesprawiedliwa, gdyż choroba, która pojawiła się u osoby przez lata nadużywającej alkohol, nie jest przypadkiem losowym, jak np. niespodziewany udar czy zawał u osoby nieuzależnionej. Nadmierne i długotrwałe spożywanie alkoholu niesie ze sobą coś więcej niż ryzyko powstania choroby, osoba uzależniona ma bowiem pewność, że zachoruje, wszak wiedza o szkodliwości alkoholu jest ogólnie dostępna (podobnie jak uzależniony od nikotyny), jednakże wiedzę tę ignoruje, wchodząc coraz głębiej w uzależnienie.



Czy zatem wypłacanie renty alkoholowej jest etyczne – zapytał poseł? Jednocześnie zadał też następujące pytania:



Na jaką kwotę państwo polskie wypłaciło świadczenia z tytułu renty alkoholowej?

Ilu osobom zostało przyznane świadczenie w podanych wyżej latach?

Jaka jest średnia wieku osoby ubiegającej się o przyznanie powyższego świadczenia?

Ile kobiet, a ilu mężczyzn ubiegało się we wskazanych okresach o ww. świadczenie?

Ile (kwotowo) wydano na leczenie alkoholizmu w roku 2019, 2020, 2021 i 2022?

Ile (kwotowo) wydano na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu? Proszę o dane z lat 2019-2022.

Ile przestępstw pod wpływem alkoholu zostało popełnionych w latach 2019-2022?

Renta dla alkoholika. Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 16 lutego 2024 r. na ww. interpelację odpowiedział (po uzyskaniu informacji z ZUSu, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową - statystyka

Wydatki z ubezpieczeń społecznych na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową (F10, K70 i T51) wyniosły:

w 2019 r. - 57,4 mln zł,

w 2020 r. - 55,3 mln zł,

w 2021 r. - 53,8 mln zł,

w 2022 r. - 53,1 mln zł.

Renty te pobierało: w 2019 r. - 4,3 tys. osób, w 2020 r. - 3,8 tys. osób, w 2021 r. - 3,5 tys. osób, i w 2022 r. - 3 tys. osób.



Średni wiek osób, które otrzymały w 2022 r. orzeczenie pierwszorazowe, ustalające niezdolność do pracy spowodowaną jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową (jak wyżej), wydane dla celów rentowych przez lekarzy orzeczników ZUS wyniósł: 51,2 roku, w 2021 r. – 51 lat, w 2020 r. – 50,8 roku, w 2019 r. - 51,4 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w związku z jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową otrzymało:

w 2019 r. - 411 mężczyzn i 144 kobiety;

w 2020 r. - 409 mężczyzn i 133 kobiety;

w 2021 r. - 538 mężczyzn i 140 kobiet;

w 2022 r. - 510 mężczyzn i 194 kobiety.

Wydatki na leczenie alkoholizmu w Polsce

W zakresie pytania o kwotę wydatków na leczenie alkoholizmu w poszczególnych latach Ministerstwo Zdrowia (MZ) przedstawiło dane dotyczące kwoty sprawozdanej za realizację świadczeń pacjentom z rozpoznaniem głównym ICD-10 zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu (F10 wraz z rozszerzeniami) - we wszystkich rodzajach świadczeń oraz z wyszczególnieniem kwoty sprawozdanej w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w Centrach Zdrowia Psychicznego. W nawiasie podano udział procentowy w łącznej kwocie dla wszystkich rodzajów świadczeń. Obliczenia wykonane zostały na podstawie danych sprawozdanych w bazie rozliczeniowej Narodowego Funduszu Zdrowia.



Tabela: Kwoty refundacji NFZ za świadczenia z rozpoznaniem głównym F10 w latach 2019-2022

ROK Kwota sprawozdana [zł] Łącznie we wszystkich rodzajach świadczeń Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz CZP 2019 490 551 373 481 790 636 (98,2%) 489 026 037 (99,7%) 2020 395 219 268 388 824 812 (98,4%) 393 723 419 (99,6%) 2021 449 497 562 441 423 648 (98,2%) 445 990 458 (99,2%) 2022 690 649 051 677 841 646 (98,2%) 686 603 854 (99,4%)

Kampanie społeczne uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu

REKLAMA

Odnośnie pytania dotyczącego wydatków na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Biuro Komunikacji w Ministerstwie prowadzi własne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne poświęcone promowaniu postaw prozdrowotnych, również w kontekście uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu. Wszystkie działania prowadzone są i finansowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) na lata 2020-2030 (wcześniej program ten funkcjonował pod nazwą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych). Strategia ta została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały. NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem, również poprzez uświadamianie społeczeństwa o tym, jak ważna jest codzienna profilaktyka i zdrowy tryb życia. W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Planuję Długie Życie" oraz podejmuje różnego rodzaju działania skierowane do różnych grup docelowych.

Kampania „Planuję długie życie" realizowana jest od 2018 r. i poświęcona poszczególnym obszarom onkologicznym. W szczególności rakowi: piersi, płuca, jelita grubego, rakowi złośliwemu skóry, rakowi prostaty, rakowi szyjki macicy, nowotworom głowy i szyi. Podejmowane przez MZ działania w ramach kampanii mają na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowych wyborów żywieniowych, a także życia wolnego bez tytoniu i alkoholu.

W celu dotarcia do licznych i zróżnicowanych odbiorców, kampania społeczna „Planuję długie życie" w latach 2019-2022 realizowana była w oparciu o telewizję, radio, prasę, internet.

Działania prowadzone w ramach kampanii dotyczące promocji profilaktyki przeciwnowotworowej, w tym również w kontekście uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu, były realizowane (i są w dalszym ciągu) poprzez m.in.:

produkcję i emisję audycji edukacyjnych emitowanych w TV i radiu u nadawców o ogólnopolskim i regionalnym zasięgu,

publikację artykułów w dziennikach i tygodnikach i czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym,

publikację artykułów opracowanych przez ekspertów z Narodowego Instytutu Onkologii PIB na stronie www.planujedlugiezycie.pl oraz na stronie pacjent.gov.pl przy wsparciu ich promocji w mediach społecznościowych typu Facebook,

emitowanie filmów z udziałem ekspertów z dziedziny onkologii na temat m.in. profilaktyki przeciwnowotworowej, które opublikowane zostały na stronie www.planujedlugiezycie.pl , kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

W związku z tym, że ww. działania dotyczące uświadamiania społeczeństwa o szkodliwości picia alkoholu były podejmowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Planuję Długie Życie", która ma wiele składowych, nie jest możliwe przedstawienie wydatków w podziale na jeden z obszarów kampanii (w tym przypadku dot. skutków picia alkoholu).

Ministerstwo Zdrowia dodatkowo poinformowało, że działania edukacyjno-informacyjne w postaci kampanii prowadzone są także przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia, wyspecjalizowaną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

KCPU w latach 2019-2022 wydało 549 900,00 zł na kampanie społeczne uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu, tj.:

w 2020 r. - 399 900,00 zł - Ogólnopolska kampania społeczna „Bez Chemii na Drodze",

w 2021 r. - 150 000,00 zł - kontynuacja i aktualizacja Ogólnopolskiej kampanii „Bez Chemii na Drodze".

Przestępstwa osób nietrzeźwych

W zakresie ostatniego pytania w interpelacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło, w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Policji, dane dotyczące liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa będących w stanie nietrzeźwości.

Rok Liczba osób podejrzanych[1] ogółem w tym dorośli w tym nieletni 2019 81 957 81 779 178 2020 74 581 74 445 136 2021 77 229 77 064 165 2022 75 267 75 098 169

[1] Dane wygenerowane przy uwzględnieniu wartości: „nietrzeźwy”, „nietrzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego”.