Wiesz ile dostaniesz emerytury? Jaki to będzie procent dzisiejszego wynagrodzenia? Realna prognoza dostępna na PUE ZUS

ZUS przesyła uprawnionym do świadczeń informację o programie „Aktywny rodzic” 2024. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać 1500, 1900 lub 500 zł miesięcznie. Składanie wniosków rusza z dniem 1 października 2024 r. W tym dniu ustawa wchodzi w życie. Co z RKO?