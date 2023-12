Renta alkoholowa - ile wynosi, kiedy przysługuje?

Renta alkoholowa, choć nie jest oficjalnym terminem prawnym, jest powszechnie używana do opisania świadczenia dla osób niezdolnych do pracy z powodu nadużywania alkoholu. W rzeczywistości, chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznawaną przez ZUS.

Renta alkoholowa - podstawa prawna

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ustawa nie wyklucza osób z problemami alkoholowymi z możliwości ubiegania się o rentę, gdy ich stan zdrowia spełnia kryteria niezdolności do pracy.

Pełna treść art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Alkoholizm a niezdolność do pracy

Osoba zmagająca się z problemami zdrowotnymi wywołanymi przez nadmierne spożywanie alkoholu może ubiegać się o rentę, pod warunkiem, że zostanie uznana przez lekarza za osobę niezdolną do pracy. Ważne jest jednak podkreślenie faktu, że sama diagnoza alkoholizmu nie wystarcza do uzyskania tego świadczenia.

A zatem nie każdy przypadek alkoholizmu kwalifikuje się do otrzymania renty. Kluczowe w tym względzie jest wykazanie, że to właśnie alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia, które uniemożliwiają pracę. Jeżeli chodzi o przykłady takich schorzeń, to można wskazać m.in. przewlekłe zapalenie trzustki. Przy czym w grę wchodzą także wszelkie inne poważne komplikacje zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu.

Wysokość renty przyznawanej przez ZUS

Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy i jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień dzisiejszy, kwoty wynoszą około:

1 588 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,

1 191 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Warto zaznaczyć, że świadczenia rentowe podlegają co roku waloryzacji. W związku z tym, w marcu 2024 roku można oczekiwać wzrostu kwoty tych świadczeń.

Jak ubiegać się o rentę alkoholową?

Aby mieć podstawę do ubiegania się o rentę alkoholową, konieczne jest spełnienie następujących warunków, tj. osoba starająca się o to świadczenie z ZUS musi:

być uznany za pracownika niezdolnego do pracy przez lekarza;

posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy;

wykazać, że niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. podczas ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Proces uzyskiwania renty z powodu niezdolności do pracy związanej z alkoholizmem obejmuje kilka kroków:

diagnoza i orzeczenie lekarskie - najpierw potrzebne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy;

dokumentacja - należy zgromadzić wszelką niezbędną dokumentację, w tym historię leczenia i ewentualnych schorzeń spowodowanych alkoholizmem;

wniosek do ZUS - następnie składa się wniosek o rentę do ZUS, dołączając wszystkie wymagane dokumenty;

decyzja ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wniosek i wydaje decyzję o przyznaniu renty lub odmowie jej przyznania.

Podsumowując, renta alkoholowa, przyznawana z powodu niezdolności do pracy, to forma wsparcia, która może pomóc w stabilizacji życia osób dotkniętych alkoholizmem. Jest to jednak świadczenie, które wymaga dokładnego udokumentowania stanu zdrowia i spełnienia określonych warunków prawnych.