Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak napisać?

Odpowiedź na pozew o rozwód - jaki termin?

Pozwany wraz z pozwem otrzymuje pouczenie o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew. Warto dokładnie przeczytać pouczenie, ponieważ znajdą się w nim istotne informacje dotyczące m.in. terminu na wniesienie pisma.

Zgodnie z art. 2017 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego termin wyznaczony na wniesienie odpowiedzi na pozew nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie.

Odpowiedź na pozew rozwodowy złożona po terminie podlega zwrotowi. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Należy zatem mieć na uwadze konsekwencje wynikające z art. 207 § 6 k.p.c. tj. pominięcie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów (chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności).

Czy składać odpowiedź na pozew?

Jeżeli zatem pozwany został zobowiązany do wniesienia odpowiedzi na pozew, to powinien zrobić to we wskazanym terminie.

Odpowiedź na pozew rozwodowy warto złożyć również w sytuacji, gdy nie jest to obowiązkowe. Przede wszystkim pozwala to na zaprezentowanie swojego stanowiska w sprawie oraz wskazanie dowodów. W późniejszym czasie może być to utrudnione, jeżeli sąd uzna te dowody za spóźnione. Niewątpliwym plusem złożenia odpowiedzi na pozew jest możliwość uniknięcia wydania przez sąd wyroku zaocznego. Sąd wydaje bowiem taki wyrok, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Co istotne, wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie jednak zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Złożenie odpowiedzi na pozew nie podlega żadnym opłatom.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wymogi formalne

Pamiętajmy, iż odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, powinna mieć zatem odpowiednią formę. Niezbędne elementy odpowiedzi na pozew to:

oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

oznaczenie rodzaju pisma;

osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

wymienienie załączników.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Co napisać w odpowiedzi na pozew rozwodowy?

W odpowiedzi na pozew należy odnieść się do twierdzeń strony przeciwnej i powołanych przez nią dowodów, wskazać dowody, które chcemy przedstawić na rozprawie.

Jeżeli przykładowo pozwany uważa, wbrew twierdzeniom powoda, iż to strona przeciwna ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia, powinien wskazać to w pozwie, uzasadnić, przytoczyć odpowiednie dowody. Podobnie z pozostałymi kwestiami, które sąd będzie rozpoznawał w toku sprawy rozwodowej takimi jak kwestia wspólnego mieszkania, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, niekiedy również podział majątku wspólnego.

W każdym zatem przypadku pismo będzie wyglądało inaczej.

