Emeryt ma w ZUS 300 000 zł. 14 lat pracy po zakończeniu służby wojskowej. Co z tymi pieniędzmi?

Do Infor.pl stale wpływają listy od emerytów mundurowych, którzy muszą odprowadzać składki do ZUS od pracy świadczonej w cywilu po przejściu na emeryturę mundurową (zwykłe umowy o pracę). Niektórzy z nich tracą te pieniądze, inni mogą - po spełnieniu dodatkowych warunków - uzyskać korzyści emerytalne z ZUS. Jest kilka systemów emerytalnych dla mundurowych. Dla niektórych z nich zasady są niekorzystne (w praktyce np. 300 000 zł odprowadzonych składek do ZUS przepada). Inni mają lepiej.

Poniżej kolejny list emeryta mundurowego, który ma wątpliwości, co z jego 300 000 zł składek w ZUS od pracy cywilnej:

14 lat pracy po zakończeniu służby wojskowej. Na koncie w ZUS mam zgromadzone ok 300 000 zł

(...) 14 lat pracy po zakończeniu służby wojskowej. Na koncie w ZUS mam zgromadzone ok 300 000 zł. Nie występuje zbieżność czasowa pomiędzy okresem służby wojskowej a pracą po zdjęciu munduru. Nie rozumiem dlaczego nie mogę otrzymać środków, które wypracowałem? Nie doliczam nic do emerytury wojskowej, nadal pracuję dla MON (jako pracownik wojska) i jestem okradany. Ja nie chcę nic po za tym co sobie wypracowałem. Jeżeli nie w formie emerytury to jako jednorazową wypłatę. To nie jest proszenie o jałmużnę, to jest roszczenie o zaspokojenie moich praw.

300 000 zł opisane przez Czytelnika może jednak zostać przeliczone na świadczenia emerytalne w zależności od danego stanu faktycznego. O czym poniżej:

Praca w cywilu na emeryturze mundurowej

Poniżej fragment publikacji "Policyjna emerytura od A do Z (ER-U)", Mariusz Mrozek. Artykuł to wywiad z Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Panią Magdalenę Bednarz. Publikacja zawiera szereg cennych dla mundurowych wskazówek:

Link do publikacji:

Powiedzmy również o sytuacji, kiedy osoby decydujące się na przejście w stan spoczynku, chcą podjąć „cywilną” pracę. Czy w tych przypadkach ma to wpływ na ich świadczenie emerytalne, a jeżeli tak, to czego dokładnie mogą się spodziewać?

Wszystko zależy od tego, czy funkcjonariusz po zwolnieniu ze służby nabył uprawnienia do tzw. „pełnej” emerytury, tzn. emerytury, której procentowy wymiar, bez zwiększenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, stanowi 75% podstawy jej wymiaru. W takim przypadku podjęcie pracy cywilnej pozostaje bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury. Emeryt może zarabiać bez ograniczeń i jego emerytura nadal będzie wypłacana w pełnej wysokości. Emeryt nie musi informować Zakładu o tym, że pracuje i że z tytułu tej pracy osiąga przychód. Z uwagi na to, że jego emerytura jest ustalona w pełnym procentowym wymiarze stanowiącym 75% podstawy jej wymiaru, okresy jego pracy cywilnej nie zostaną już doliczone do wysługi emerytalnej.

Odmienna jest sytuacja emeryta, którego procentowy wymiar emerytury jest mniejszy niż 75% podstawy wymiaru. Po pierwsze, jeżeli emeryt po zwolnieniu ze służby podejmie działalność zarobkową, to w zależności od wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu jego świadczenie może być wypłacane w pełnej wysokości albo może ulec zmniejszeniu. Dotyczy to przychodu z działalności z tytułu, której istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia. Wysokość zmniejszenia emerytury zależy od tego, czy jego przychód przekroczył tzw. kwoty graniczne przychodu stanowiące odpowiednio 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zmieniają się co kwartał.

Jeżeli przychód z tytułu tej działalności nie przekroczył kwoty stanowiącej 70%, to jego emerytura nie będzie zmniejszana, natomiast, jeżeli przekroczył 70% lub 130% to w zależności od wysokości tego przychodu jego emerytura zostanie odpowiednio zmniejszona na zasadach określonych w ustawie zaopatrzeniowej.

Kwoty graniczne stanowiące 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu w zakładce „Przydatne informacje/Progi zarobkowe”: https://www.gov.pl/web/zermswia/progi-zarobkowe2

Po drugie, jeżeli emeryt, którego procentowy wymiar emerytury jest mniejszy niż 75% podstawy wymiaru, został po raz pierwszy przyjęty do służby przed 2 stycznia 1999 r., i po przyznaniu emerytury podjął pracę zarobkową oraz dodatkowo spełnił poniższe warunki, tj.:

ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta,

albo stał się inwalidą,

to na jego wniosek – okresy pracy cywilnej, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostaną doliczone do wysługi emerytalnej.

Podobnie okresy pracy cywilnej mogą zostać doliczone do wysługi emerytalnej emerytowi, który został przyjęty po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. oraz który, w dniu zwolnienia ze służby, posiadał co najmniej 25-letni staż służby oraz wybrał sposób obliczenia wysokości swojej emerytury z uwzględnieniem okresów składkowych, tzn. jego emerytura została obliczona na podstawie art.15aa ustawy zaopatrzeniowej. W takim przypadku na jego wniosek, już bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków (wieku, inwalidztwa), okresy pracy cywilnej przypadające po zwolnieniu ze służby, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zostaną zaliczone do wysługi emerytalnej. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru maksymalnie do 75% podstawy wymiaru emerytury. Ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia następuje z uwzględnieniem pełnych miesięcy, na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie."

Dwa systemy emerytalne - jedna emerytura (służba przed 1999 r.) i dwie emerytury (służba po 1999 r.)

Taka sytuacja jak w liście dotyczy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 r. - mogą mieć albo emeryturę mundurową albo cywilną. Cywilna jest niższa więc w 99% wybierają mundurową.

Co się dzieje ze składkami emerytalnymi odprowadzanymi do ZUS przez mundurowego, który rozpoczął służbę przed 1999 r. a po jej zakończeniu pracował w cywilu? Przepadają? I tak, i nie. Za każdy rok pracy zwiększa się wartość jego emerytury mundurowej, ale tylko do pewnego limitu.

Zasady są proste:

Zasada 1) Za okres pracy cywilnej składki do ZUS i lata pracy "cywilnej" dolicza się do wysługi emerytalnej mundurowej, ale tylko wtedy, gdy:

1) emerytura mundurowa wynosi mniej niż 75 % podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą.

Zasada 2) Za każdy rok okresów, o których mowa powyżej (doliczanych do wysługi emerytalnej) zwiększa się o 1,3 % podstawy jej wymiaru.

Zasada 3) rekompensatą za przepadek np. 15 lat pobierania składek przez ZUS są doliczenia za okresy sprzed służby:

2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów,

1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad ww. trzyletni okres składkowy,

0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.