Ponad 1 mln wniosków o rentę wdowią wpłynęło już do ZUS i innych instytucji emerytalnych – poinformowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji prasowej. Pierwsze wypłaty ruszą 1 lipca 2025 r., a średnia wysokość dodatkowego świadczenia to ok. 300 zł miesięcznie.

W poniedziałek, 23 czerwca 2025 r. odbyła się konferencja prasowa w Bielańskim Centrum Wsparcia Seniora „Senior+” w Warszawie. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że do poniedziałku wpłynęło 1 mln 64 tys. 414 wniosków o rentę wdowią. Godne życie na emeryturze to także pewność, że śmierć najbliższej osoby nie oznacza ubóstwa. Renta wdowia to konkretna odpowiedź państwa na ten problem - przekazała szefowa MRPiPS.

Renta wdowia 2025 – ponad milion wniosków już złożonych. Dziemianowicz-Bąk ujawnia: 300 zł więcej dla seniorów od 1 lipca 2025 r.

Podczas konferencji przypomniała, że program rent wdowich powstał na bazie obywatelskiego projektu ustawy. Podpisy pod nim zbierała Lewica oraz organizacje społeczne. Udało się wówczas zebrać ponad 200 tys. takich podpisów, projekt trafił do Sejmu i to on stał się fundamentem tego rządowego programu – podkreśliła minister.

Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca lipca 2025 r. Ministra poinformowała, że od 1 lipca 2025 r. ruszą pierwsze wypłaty renty wdowiej. Podkreśliła, że jest to średnio kilkaset złotych miesięcznie więcej w kieszeni seniorów. (...) milion złożonych wniosków, ponad trzysta złotych średnio dodatkowo do portfela seniora i seniorki i realne wsparcie po tej trudnej sytuacji jaką w życiu każdego wdowca jest utrata bliskiej osoby. Ministra podziękowała za wszystkie złożone wnioski i pomoc w składaniu wniosków. Zachęciła wdowców i wdowy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, a są uprawnieni do świadczenia, o jak najszybsze złożenie wniosków.

Renta wdowia – jak będzie wypłacana razem z innymi świadczeniami?

Osoby uprawnione do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia – np. emerytury, renty lub zasiłku przedemerytalnego – będą mogły od 1 lipca 2025 r. zdecydować, w jakiej konfiguracji chcą pobierać pieniądze.

Do wyboru są dwa warianty:

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia,

100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.

Jeśli ktoś ma przyznaną zarówno emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i okresową emeryturę kapitałową, to ZUS wypłaci po 15 proc. każdej z nich – pod warunkiem, że wybrana została opcja 100 proc. renty rodzinnej.

Według MRPiPS, średnia wysokość świadczenia do 1 stycznia 2027 r. może wynieść około 300 zł miesięcznie.

Wyższa renta wdowia od 1 stycznia 2027 roku

Ważna zmiana nastąpi 1 stycznia 2027 r. – wtedy dodatek do drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Renta wdowia: możliwe także łączenie z innymi świadczeniami

Możliwe będzie również łączenie renty wdowiej ze specjalnymi emeryturami lub rentami przyznawanymi przez Prezesa Rady Ministrów, a także ze świadczeniem honorowym wypłacanym osobom, które ukończyły 100 lat. Łączna wypłata obejmie też przypadki, w których wdowa lub wdowiec mają prawo do świadczenia pieniężnego przyznawanego członkom rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas pełnienia służby lub ratując życie.

Renta wdowia: trzy świadczenia w wyjątkowych przypadkach

Osoby, które jednocześnie mają prawo do:

renty rodzinnej,

emerytury,

oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

będą mogły – na swój wniosek – wybrać jedną z trzech kombinacji:

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. emerytury + 50 proc. renty wypadkowej,

100 proc. emerytury + 15 proc. renty rodzinnej + 50 proc. renty wypadkowej,

100 proc. renty wypadkowej + 15 proc. renty rodzinnej + 50 proc. emerytury.

Analogiczne zasady będą obowiązywały również w przypadku świadczeń przysługujących na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Renta wdowia 2025 [TERMINY WYPŁAT]

Renty wdowie zaczną być wypłacane od 1 lipca 2025 roku. Świadczenia będą przekazywane w tych samych terminach, co dotychczasowe emerytury i renty. Oznacza to wypłaty 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku ok. 300 tys. osób pobierających świadczenia z ZUS i innych instytucji emerytalno-rentowych (IOR), wypłaty będą realizowane w dwóch przelewach – jeden z ZUS, drugi z innej instytucji. Decyzję administracyjną otrzymają tylko od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. drugiego świadczenia. Druga instytucja przekaże jedynie informację o dalszej wypłacie pełnej, dotychczasowej kwoty (100 proc.).

Renta wdowia: kto może ją otrzymać? [warunki]

By móc pobierać świadczenia w zbiegu, należy spełniać określone warunki. Do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba, która jest wdowcem lub wdową, a do tego:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Należy pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia: wniosek

W przypadku, gdy wdowa lub wdowiec nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej, z wnioskiem o to świadczenie powinna/powinien wystąpić do organu emerytalno-rentowego (np.: ZUS, WBE, KRUS, MSWiA), z którego zmarły pobierał świadczenie lub miałby do niego prawo. Przed złożeniem wniosku o ustalenie prawa do renty rodzinnej warto upewnić się, skąd zmarły pobierał świadczenie. Aby skorzystać z możliwości łączenia renty rodzinnej z innymi świadczeniami, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Służy do tego formularz ERDW – "Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”.

Dokument można złożyć w dowolnym urzędzie emerytalno-rentowym, w którym wdowa lub wdowiec ma przyznane prawo do:

renty rodzinnej, lub

innego świadczenia, które może być łączone z rentą rodzinną na podstawie art. 95a ustawy emerytalnej (np. w ZUS, KRUS, WBE, MSWiA).

Jeśli wniosek trafi do urzędu, w którym dana osoba nie ma przyznanego żadnego świadczenia objętego przepisami o zbiegu, zostanie on automatycznie przekazany do odpowiedniej instytucji – tej, która wypłaca świadczenie kwalifikujące się do łącznej wypłaty z rentą rodzinną.

W ZUS wniosek o rentę wdowią można złożyć przez PUE ZUS, bezpośrednio w placówce ZUS w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub przesłać pocztą.

Renta wdowia: limity 2025

Wysokość świadczeń wypłacanych razem z rentą rodzinną jest ograniczona. Ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Ważne Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 878,91 zł. Trzykrotność najniższej emerytury wynosi zaś 5 636,73 zł.

Do tego limitu wliczają się również świadczenia wypłacane z zagranicy, inne niż jednorazowe dodatki i świadczenia, przyznane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów oraz wszystkie świadczenia wskazane w ustawie, których łączną wypłatę ustalono.

Kalkulator ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator łączenia świadczeń z rentą rodzinną, dzięki któremu można wyliczyć, który z wariantów będzie najkorzystniejszy. Kalkulator znajduje się tu.