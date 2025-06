PFRON: Dopłaty do samochodu. 3500 całkowicie niesamodzielnych osób odeszło z kwitkiem. Samochód ma jednak 1500 osób

Osobom niepełnosprawnym (wyłącznie stopień znaczny i to taki, że wyklucza możliwość samodzielnego przenoszenia ciała z wózka inwalidzkiego do np. łóżka) nie jest łatwo otrzymać dofinansowanie z programu PFRON „SAM! Mobilność osób z niepełnosprawnością” („Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością). Dofinansowanie może objąć samochód wart aż 300.000,00 zł (wariant 1) albo 230 000 zł (wariant 2). Większość osób niepełnosprawnych odchodzi bez dofinansowania. Tak wynika z listu czytelnika do redakcji Infor.pl.

Co prawda PFRON publikuje takie komunikaty prezentujące ludzi, którym pomógł:

Auto zakupione z dofinansowaniem programu samochodowego PFRON

Odwiedziła nas przesympatyczna rodzina. Wspaniałe małżeństwo z córką Kasią. Przyjechali samochodem zakupionym dzięki dofinansowaniu z programu „SAM! Mobilność osób z niepełnosprawnością”. W naszej codziennej pracy wdzięczność i radość rodziców dzieci z niepełnosprawnościami są dla nas bezcenne. Niech pojazd służy jak najdłużej.

I tu Państwo macie link do komunikatu PFRON ze zdjęciem samochodu oraz rodziny, której PFRON pomógł.

Oprócz osób, które otrzymały pomoc jest olbrzymia grupa osób niepełnosprawnych pozbawionych tej pomocy, Proporcje są takie: w marcu 2025 r. wpłynęło do PFRON około 5000 wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu. PFRON wydał 210 mln zł, co starczyło dla 1500 osób niepełnosprawnych.

Osobom niepełnosprawnym nie jest łatwo dostać dopłatę do samochodu z PFON

Świadczy o tym poniższy list naszego czytelnika:

Szanowny Panie,.

Przeczytałem właśnie Pana artykuł (ze stycznia) o dofinansowaniu samochodów dla osób niepełnosprawnych, terminach itd.

Parę słów.....

Staramy się z żoną o dofinansowanie po raz trzeci bo opiekujemy się niepełnosprawną (....), która od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe. Jest osobą (...) całkowicie niesamodzielną.

2 krotnie dostaliśmy odpowiedź odmowną ze względu na brak środków mimo, że wniosek w pierwszym przypadku był wysłany 5 dni po otwarciu programu, a w drugim przypadku 5 godzin po otwarciu programu i możliwości ich wysyłania. Ciekaw jestem, kto otrzymuje te dofinansowania. Bo wątpię, że osoby uprawnione. Przeczytałem w Pana artykule, że przyjmowanie wniosków zostało przedłużone do 45 dni. Pytam tylko po co, skoro po 5 godzinach od momentu ich przyjmowania brak jest środków. No chyba, że z góry jest wiadomo, kto to finansowanie ma dostać. Mieszkamy w (...). Oczywiście dodzwonić się do tego oddziału, to jak trafić 6 w totolotku, a wyjazd do (...) byłby możliwy gdybyśmy mieli taki samochód. Bo zapakowanie (w rękach) osoby na wózek inwalidzki, zjechanie po schodach z 4 piętra (brak windy) i szukanie transportu dla wózka wbrew pozorom nie jest taki łatwy jakim może się wydawać urzędnikom z PFRON.

Pozdrawiam

Dlaczego osoby niepełnosprawne składające kilka dni po rozpoczęciu przyjmowania wniosków nie mają szans na samochód z PFRON - teoretycznie nie decyduje kolejność składania wniosków?

Nawet, gdyby czytelnik dotarł fizycznie do oddziału PFRON i złożył wniosek fizycznie, to i tak nie otrzymałby samochodu. Bo wyprzedzą go osoby niepełnosprawne składające wnioski w formie elektronicznej.

Ważne Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu

PFRON formalnie tak skonstruował program, że nie obowiązuje kolejność wniosków jako zasada ogólna. Ale w praktyce ona obowiązuje jako zasada szczególna - jeżeli są wnioski z takimi samymi punktami, to decyduje kolejność.

To wynika z komunikatu PFRON:

Po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru, w każdym Oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:

osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

osoby niepełnosprawne w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Oddział PFRON informuje wnioskodawcę, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW, o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem, w terminie 45 dni od daty zakończenia naboru.

Wnioski: W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków. Więc wygrywają wnioski złożone kilka minut po rozpoczęciu przyjmowania wniosków.

Jakie samochody można kupić korzystając z pomocy PFRON

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości: dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu: do kwoty 150.000,00 zł - 80%, nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%, nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%, nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%; dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu: do kwoty 130.000,00 zł - 85%, nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%, nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%, nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Rząd o dofinansowaniu do samochodów dla niepełnosprawnych

Co z programem SAM dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością?

W ww. publikacji czytamy:

"Z informacji przekazanych w odpowiedzi wynika, iż na 2026 rok zaplanowano realizację projektu testowego wdrażającego wypracowane rozwiązania usług zatrudnienia wspomaganego. Model zatrudnienia wspomaganego ma być trwałym rozwiązaniem wspierającym aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Odnosząc się do pytania o zmianę kryteriów programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, pełnomocnik przypomniał, iż dotychczas odbyło się 5 tur naboru wniosków. Obecnie program jest realizowany bezterminowo."

Przykład „Nie jest wykluczone, że po szczegółowej analizie jego efektów i zgłoszonych przez zainteresowane środowiska postulatów zostanie on zmodyfikowany. Ewentualne zmiany obejmujące poszerzenie grona adresatów programu mogą być rozważone nie wcześniej niż po zaspokojeniu potrzeb obecnej grupy beneficjentów. W ramach naboru (marzec 2025 r.) wpłynęło ponad 5 tys. wniosków o dofinansowanie. Fundusz przeznaczył na ich realizację 210 000 000,00 zł, co pozwoli udzielić dofinansowania ok. 1 500 beneficjentom”.

WAŻNE! Wsparcie z programu „Aktywny samorząd”, zapewniającego dofinansowanie urządzeń lub wyposażenia samochodu może być równie atrakcyjne jak to w ramach SAM. Obecnie bowiem na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu można uzyskać do 73 500 zł.