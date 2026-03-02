FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.

Warunek 65 proc. produkcji w Europie

Przyjęcie ustawy o FIZB SAFE nie tylko nie spowoduje, że polska armia odwróci się od Waszyngtonu, ale pozwoli też sfinansować kolejne zakupy u naszego największego sojusznika - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jednym z warunków finansowania zakupów z programu SAFE jest pochodzenie nabywanego sprzętu, który przynajmniej w 65 proc. powstawać musi w europejskich fabrykach. To zaś oznaczać może, że Polska odcięta zostanie od zakupów za oceanem.

Gen. Wiesław Kukuła: „Ustawa rozwiązuje jedno z naszych strategicznych wyzwań”

„Ustawa o FIZB rozwiązuje jedno z naszych strategicznych wyzwań. Umożliwi spłatę kredytów, finansujących rozwój Sił Zbrojnych spoza budżetu MON. Ta zmiana wytwarza przestrzeń finansową, która umożliwi nam zrealizowanie dodatkowych zakupów systemów, które w obecnie obowiązujących rozwiązaniach lokowaliśmy daleko poza rokiem 2030. Po pierwsze, głębokie, precyzyjne rażenie. Po drugie, więcej samolotów 5 generacji i po trzecie – ciężki śmigłowiec transportowy. Dzięki tym mechanizmom uwalnia nam się pole do rozpoczęcia realizacji tego typu zakupów” – mówił gen. Wiesław Kukuła.

Chinooki i kolejne F-35 w grze

A to oznacza też, że wojsko będzie w stanie kupić w USA na przykład śmigłowce Boeing CH-47 Chinook, czy kolejną eskadrę samolotów F-35 Lightning II - dodał generał.

Jak podaje „DGP”, powołując się na słowa wicepremiera i szefa MON Władysław Kosiniak-Kamysz, suma wydatków na sprzęt USA, zakontraktowanych i zaplanowanych w USA do 2035 r. wyniesie 120 mld zł.