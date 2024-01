Testament można sporządzić już za 22 złote. Wystarczy pójść do urzędu

Ważne

Testament allograficzny – ile wynosi opłata skarbowa

Sporządzenie testamentu allograficznego wymaga poniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wynosi 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Do opłaty tej nie dolicza się podatku od towarów i usług.



Opłata skarbowa w wysokości 22 zł jest należna bez względu na to, jakiego rodzaju zapisy zawiera testament. Przypomnijmy, że w odniesieniu do testamentu notarialnego jest inaczej. Jeśli spadkodawca chce umieścić w testamencie zapis (zwykły bądź windykacyjny), polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (wydziedziczenie), wysokość taksy notarialnej może być trzy-, a nawet czterokrotnie wyższa niż w przypadku testamentu niezawierającego tego rodzaju elementów.