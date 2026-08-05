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Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em

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05 sierpnia 2026, 07:45
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
Shutterstock

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Jedna złośliwa opinia w Google, seria fałszywych komentarzy na Facebooku, zorganizowana kampania "ostrzeżeń" przed Twoją firmą. Dla przedsiębiorcy to koszmar, który potrafi wiele kosztować. Czy to jeszcze wolność wypowiedzi, czy już przestępstwo? Granica istnieje i da się ją wyznaczyć.

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Opinia a zniesławienie. Gdzie przebiega granica?

Kluczowy przepis to art. 212 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim kto pomawia inną osobę (także osobę prawną) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeśli zniesławienie następuje w internecie, odpowiedzialność jest surowsza.

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Nie każda krytyka to jednak przestępstwo. Klucz leży w rozróżnieniu opinii od zarzutu faktu. Kluczowe jest to, czy opinia zawiera nieprawdziwe informacje, które mogą zaszkodzić reputacji. Stwierdzenie "jedzenie było niedobre" to subiektywna ocena i raczej nie podlega art. 212 k.k. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś publikuje konkretny, sprawdzalny zarzut. Napisanie "restauracja truje klientów przeterminowanym jedzeniem", jeśli jest nieprawdziwe może być zniesławieniem.

Warto pamiętać, że zniesławienie nie wymaga udowodnienia realnej szkody. Wystarczy, że wypowiedź mogła obiektywnie zaszkodzić reputacji. Odpowiedzialności podlega także udostępnianie cudzych treści, jeśli ktoś „podaje dalej”, sąd zbada jego komentarz i intencję przy takim udostępnieniu.

Można zniesławić spółkę?

Wielu przedsiębiorców nie wie, że ochrona z art. 212 k.k. obejmuje także podmioty zbiorowe. Zniesławić można nie tylko człowieka, a więc osobę fizyczną bądź ich grupę, ale także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a więc na przykład spółkę prawa handlowego czy też fundację. Fałszywa opinia sugerująca, że firma oszukuje klientów, może więc wyczerpywać znamiona przestępstwa niezależnie od tego, czy uderza w konkretnego pracownika, czy w markę jako taką.

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Kiedy krytyka jest legalna?

Prawo chroni wolność wypowiedzi, więc nie każdy negatywny wpis rodzi odpowiedzialność karną. Jeżeli zarzut jest prawdziwy to nie dochodzi do pomówienia, ale ową prawdziwość udowodnić musi publikujący informację.

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Obok zniesławienia funkcjonuje odrębne przestępstwo zniewagi z art. 216 k.k. Różnica jest istotna. Zniesławienie to przypisanie komuś nieprawdziwych cech lub zachowania, które niszczą jego wizerunek w oczach innych, a zniewaga to atak na godność osobistą, najczęściej wprost do osoby pokrzywdzonej, np. wyzwiska, wulgaryzmy. Zdarza się, że jeden wpis wyczerpuje znamiona obu przestępstw jednocześnie, co sąd rozstrzyga poprzez kumulatywną kwalifikację czynu.

Jak reagować na nieprawdziwe opinie?

  1. Natychmiast zabezpiecz dowody. Wykonaj zrzuty ekranu obejmujące pełny kontekst publikacji: treść wpisu, datę, godzinę, adres URL oraz nazwę użytkownika. Dla większej mocy dowodowej warto rozważyć notarialne poświadczenie treści strony internetowej.
  2. Nie licz na to, że usunięcie wpisu "anuluje" sprawę. Momentem popełnienia czynu jest co do zasady chwila publikacji, a nie chwila jej późniejszego usunięcia.
  3. Zdecyduj o ścieżce prawnej. Zniesławienie jest ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że to pokrzywdzony wnosi prywatny akt oskarżenia i prowadzi sprawę przed sądem. Nie musisz jednak samodzielnie redagować aktu oskarżenia od zera. W trybie art. 488 § 1 k.p.k. policja jest uprawniona do przyjęcia pisemnej lub ustnej skargi pokrzywdzonego w związku z przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego i przekazania go do właściwego sądu.
  4. Rozważ równolegle drogę cywilną. Niezależnie od procesu karnego przysługuje Ci prawo do ochrony dóbr osobistych. Poza odpowiedzialnością karną pokrzywdzony może równolegle dochodzić roszczeń na drodze cywilnej i żądać zadośćuczynienia, przeprosin i odszkodowania. Ta ścieżka bywa skuteczniejsza, gdy zależy Ci przede wszystkim na szybkim usunięciu treści i zadośćuczynieniu finansowym, a mniej na ukaraniu sprawcy.

Skąd wziąć dane autora anonimowego konta?

Czarny PR często prowadzony jest z fałszywych profili. Sam fakt anonimowości nie chroni sprawcy. Kancelarie w takich sprawach występują o zabezpieczenie danych u dostawcy usług, w tym adresów IP, zanim zostaną one usunięte zgodnie z okresem retencji danych operatora. Dlatego czas ma kluczowe znaczenie! Im szybciej zareagujesz, tym większa szansa na ustalenie sprawcy.

Podsumowanie

Nie każda negatywna opinia to przestępstwo. Uczciwa, subiektywna krytyka jest legalna. Problem zaczyna się tam, gdzie ktoś formułuje konkretny, nieprawdziwy zarzut, który godzi w Twoją reputację lub działalność Twojej firmy. W takich przypadkach masz do dyspozycji dwie równoległe ścieżki: karną, z realną szansą na ukaranie sprawcy, oraz cywilną, często szybszą w skutkach finansowych i wizerunkowych.

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Źródło: INFOR
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