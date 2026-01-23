REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)

23 stycznia 2026, 14:19
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zasiłek pogrzebowy
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.

Na kogo zasiłek pogrzebowy w 2026?

Zasiłek pogrzebowy w 2026 przysługuje, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu:

  • osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia, w tym członka rodziny takiej osoby,
  • osoby ubezpieczonej, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, w tym członka rodziny takiej osoby,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, również, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu jako:

  • dom pomocy społecznej,
  • gmina,
  • powiat,
  • osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2026?

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 7 000 zł.

Jaka podwyżka zasiłku pogrzebowego?

Jeżeli chodzi o podwyżkę zasiłku pogrzebowego to z kwoty obowiązującej w 2025 r. i z lat ubiegłych, na 2026 r. wzrost świadczenia nastąpił o 3 tys. zł w stosunku do dotychczas obowiązującej stawki. Różnica pomiędzy aktualnym 7 000 zł a 4 000 zł jest kolosalna i (co do zasady) wystarcza na pokrycie podstawowych kosztów pogrzebu.

Od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego? Od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku?

Nowa wysokość zasiłku zależy od daty śmierci osoby zmarłej, a nie od terminu złożenia wniosku. Oznacza to, że zasiłek po osobie, która zmarła do końca grudnia 2025 r., wypłacimy Ci w wysokości 4.000 zł, nawet jeśli wniosek złożysz w 2026 r. Natomiast po zmarłych od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacimy w nowej wysokości tj. 7.000 zł.

Członkowie rodziny mają prawo do pełnej kwoty zasiłku, czyli 7 000 zł od 1 stycznia 2026 r.

Członkowie rodziny mają prawo do pełnej kwoty zasiłku, czyli 7 000 zł od 1 stycznia 2026 r. Natomiast osoby lub instytucje spoza rodziny zmarłego mogą otrzymać zasiłek do wysokości faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu, ale nie więcej niż obowiązujący limit.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, kwotę zasiłku ustalamy proporcjonalnie.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 2026

Nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy to (SR-26) dostępny jest tutaj: https://www.gov.pl/web/krus/swiadczenia-z-tytulu-smierci-czlonka-rodziny

Wymagane dokumenty: zasiłek pogrzebowy 2026

Wymagane dokumenty do zasiłku pogrzebowego 2026 to:

  • wniosek o zasiłek pogrzebowy - ten wyżej wskazany, SR-26
  • w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe i nie został sporządzony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe - karta zgonu lub jej kopia, albo zaświadczenie lekarza posiadającego tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo położnej o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej,
  • akt zgonu albo akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone za granicą,
  • oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu: jeśli oryginał rachunków złożyłeś w banku – kopię tych rachunków (bank musi potwierdzić, że są zgodne z oryginałem),
  • dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
  • dokument, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport),
  • jeśli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagamy dodatkowo zaświadczenia właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu.

Źródło: ZUS/KRUS

POLECAMY: KALENDARZ 2026

