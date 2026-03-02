REKLAMA

Pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia, śmierć bliskiej osoby. Co to znaczy po prostu BYĆ?

Pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia, śmierć bliskiej osoby. Co to znaczy po prostu BYĆ?

02 marca 2026, 14:44
[Data aktualizacji 02 marca 2026, 15:19]
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia, śmierć bliskiej osoby. Co to znaczy po prostu BYĆ?
Pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia, śmierć bliskiej osoby. Co to znaczy po prostu BYĆ?
Są takie ciężary od losu, których nie sposób nieść samodzielnie. Dlatego Fundacja Gajusz pomaga w najtrudniejszych chwilach życia i śmierci. Po prawie 30 latach działań są pewni, że największy dar to OBECNOŚĆ. Dlatego radzą wszystkim osobom towarzyszącym: Po prostu BĄDŹ. Udostępniany wartościowe materiały.

Co to znaczy po prostu BYĆ?

Są takie ciężary od losu, których nie sposób nieść samodzielnie. Dlatego Fundacja Gajusz pomaga w najtrudniejszych chwilach życia i śmierci. Po prawie 30 latach działań są pewni, że największy dar to OBECNOŚĆ. Dlatego radzą wszystkim osobom towarzyszącym: Po prostu BĄDŹ. Udostępniany wartościowe materiały.

Choć śmierć kogoś bliskiego jest powszechnie uznawana za stratę najbardziej dotkliwą, również inne pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia czy wyobrażeń dotyczących przyszłości

– Choć śmierć kogoś bliskiego jest powszechnie uznawana za stratę najbardziej dotkliwą, również inne pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia czy wyobrażeń dotyczących przyszłości. W tym kontekście należy również uwzględnić żałobę po śmierci zwierzęcia, która – mimo że bywa bagatelizowana – może być źródłem smutku i poczucia pustki porównywalnym z utratą bliskiej osoby – mówi Bożysława Jaworska-Posiła, psycholog, interwent kryzysowy, konsultant telefonu wsparcia.

RAPORT i PORADNIK, który ma pomóc lepiej rozumieć, co dzieje się z osobą doświadczającą straty i ułatwić niesienie jej wsparcia

Aby ułatwić uważne towarzyszenie w doświadczeniu straty, Fundacja Gajusz opublikowała:

  • PORADNIK, który ma pomóc lepiej rozumieć, co dzieje się z osobą doświadczającą straty i ułatwić niesienie jej wsparcia. Zbiera też mity i stereotypy, które należy odrzucić, by uważnie towarzyszyć w kryzysie.
  • RAPORT oparty na badaniach, z którego wynika m.in., że połowa Polaków doświadczyła straty w ostatnim roku, a co 4. osoba z ich otoczenia nie wie, co w tej sytuacji powiedzieć.

Oba materiały są dostępne na stronie: https://gajusz.org.pl/po-prostu-badz

– Wiele osób dopytywało, czy Patryk już wyzdrowiał. Nie wiedziałem, jak im wyjaśnić, że to nie katar, który jak wyleczysz, to jest po temacie. Czasami nie miałem już siły odpowiadać na pytania, zwłaszcza jak nie było akurat dobrych nowin. Z każdą informacją o wznowie, która była dla nas jak wyrok, nadzieja umierała. Trzeba się wtedy było przytulić i wypłakać – wspomina tata Patryka, podopiecznego Fundajci Gajusz, który zmarł po 10 latach zmagania się z nowotworem.

Czasem brakuje nam słów. Czasem powiemy coś, czego później żałujemy. Czasem unikamy osób, które doświadczają trudnych chwil, bo boimy się zaszkodzić

Czasem brakuje nam słów. Czasem powiemy coś, czego później żałujemy. Czasem unikamy osób, które doświadczają trudnych chwil, bo boimy się zaszkodzić. Tymczasem najcenniejszym darem dla osób przeżywających stratę jest uważna obecność drugiego człowieka. Dlatego Fundacja Gajusz zachęca: Po prostu BĄDŹ!

Naucz się uważnej obecności: https://gajusz.org.pl/po-prostu-badz

Źródło: Fundacja Gajusz

Źródło: INFOR
