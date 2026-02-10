REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?

Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?

10 lutego 2026, 10:29
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Kiedy środa popielcowa 2026, a kiedy ostatki? Czy to święto nakazane i czy przysługuje dzień wolny?
Środa popielcowa 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią koniec karnawału i początek Wielkiego Postu. Wielu katolików zastanawia się, kiedy dokładnie wypada to święto, czy obowiązuje uczestnictwo we Mszy Świętej oraz czy mogą liczyć na dzień wolny od pracy. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Kiedy wypada środa popielcowa 2026?

W 2026 roku środa popielcowa wypada 18 lutego. To dzień, który w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego otwiera czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu - czas przygotowania do chrześcijańskich świąt Wielkanocy.

Data środy popielcowej nie jest stała i zmienia się co roku. Zależy bowiem od daty Wielkanocy, która w 2026 roku przypada 5 kwietnia. Środa popielcowa zawsze wypada dokładnie 46 dni przed Niedzielą Zmartwychwstania.

Tego dnia w kościołach odbywa się charakterystyczny obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan wypowiada przy tym słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". To symboliczne przypomnienie o przemijaniu i wezwanie do pokuty.

Kiedy ostatki 2026? Ostatni dzień karnawału

Skoro środa popielcowa 2026 wypada 18 lutego, to ostatki przypadają dzień wcześniej - we wtorek 17 lutego 2026 roku.

Ostatki to ostatni dzień karnawału. Tradycyjnie jest to czas zabaw, hucznych imprez. To symboliczne pożegnanie z uciechami przed nadchodzącym okresem postu i wyrzeczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto pamiętać, że w Polsce popularne jest również świętowanie „tłustego czwartku", który w 2026 roku wypada 12 lutego. To właśnie wtedy Polacy masowo ruszają do cukierni po pączki - choć tradycyjnie ostatnim dniem słodkich uciech są właśnie ostatki.

KODEKS PRACY 2026

Czy środa popielcowa to święto nakazane?

To pytanie zadaje sobie wielu wiernych. Odpowiedź jest jednoznaczna: środa popielcowa nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że uczestnictwo we Mszy Świętej tego dnia nie jest obowiązkowe w takim sensie, jak w niedzielę czy inne święta nakazane (np. Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych czy Boże Ciało).

Nie oznacza to jednak, że dzień ten nie ma szczególnego znaczenia. Środa popielcowa jest dniem pokuty, w którym obowiązuje:

  • post ścisły (tylko jeden pełny posiłek dziennie, a dwa pozostałe skromniejsze),
  • wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Obowiązek postu ścisłego dotyczy osób między 18. a 60. rokiem życia, natomiast wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 lat. Choć Msza Święta nie jest obowiązkowa, Kościół zachęca wiernych do udziału w liturgii i przyjęcia popiołu na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Czy środa popielcowa 2026 to dzień wolny od pracy?

Krótko i zwięźle: nie. Środa popielcowa nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. 18 lutego 2026 roku to zwykły dzień roboczy - zarówno szkoły, jak i zakłady pracy funkcjonują normalnie.

Warto jednak pamiętać, że wiele parafii organizuje Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o różnych porach dnia - również rano przed pracą oraz wieczorem. Dzięki temu wierni mogą wziąć udział w liturgii bez konieczności brania wolnego.

Środa popielcowa 2026 – najważniejsze informacje

Podsumowując najważniejsze informacje i daty związane ze środą popielcową:

  • Środa popielcowa 2026 – 18 lutego (środa)
  • Ostatki 2026 – 17 lutego (wtorek)
  • Święto nakazane – nie, msza nie jest obowiązkowa
  • Dzień wolny od pracy – nie, to normalny dzień roboczy
  • Obowiązuje – post ścisły i wstrzemięźliwość od mięsa
Źródło: INFOR
