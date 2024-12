Już od 1 stycznia 2025 r. pracodawcy mogą spodziewać się kary za brak procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa

Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa dla sygnalistów powinni posiadać pracodawcy, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Sankcje za jej brak grożą od 1 stycznia 2025 r.

Limit zatrudnienia wynosi co najmniej 50 osób

Pracodawca, który jest objęty ustawą o ochronie sygnalistów, ma obowiązek stworzyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tym zgłoszeniem. Obowiązek ten obejmuje podmioty prawne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego należy wliczać pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Próg 50 osób nie dotyczy podmiotów działających w sektorze finansowym (m.in. banki, fundusze inwestycyjne). Mają one obowiązek stworzenia kanałów zgłoszeń w każdym przypadku.

Z obowiązku tworzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń wyłączone są gminy lub powiaty liczące mniej niż 10000 mieszkańców. Mogą one jednak ustalić tę procedurę dobrowolnie, podobnie jak podmioty, na rzecz których wykonuje pracę zarobkową mniej niż 50 osób.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych od 1 stycznia 2025 r.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych ustala się po konsultacjach z:

zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo

przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.

Obowiązek ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczy podmiotów prawnych, na rzecz których według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Z tego względu procedura ta może działać w firmie dopiero od 1 stycznia 2025 r., bo to pierwszy dzień, w którym pracodawca może zweryfikować swój stan zatrudnienia, a procedurę powinien wdrożyć, jeśli zatrudnia co najmniej 50 osób.

Sankcje za brak procedury zgłoszeń wewnętrznych

Ustawa o ochronie sygnalistów określa sankcje za brak procedury zgłoszeń wewnętrznych. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie takiej procedury, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

Sankcja będzie obowiązywała od pierwszego dnia, w którym można ustalić, czy na rzecz podmiotu wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Ten dzień przypadnie 1 stycznia 2025 r.