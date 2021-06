Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

Upragnione wakacje 2021

Brak możliwości wyjazdów ubiegłej zimy spowodował, że Polacy są spragnieni odpoczynku i relaksu. Nasze plany wyjazdowe są zróżnicowane, jednak większość rodaków deklaruje, że tego lata zostanie w kraju – aż 57%[2] planuje wypoczynek w Polsce. Do korzystania z uroków naszego kraju może mobilizować również niewykorzystany w zeszłym roku bon turystyczny (do końca 2020 r. aktywowała go zaledwie jedna czwarta uprawnionych[3]). Zważywszy na to, że jego ważność upływa w pierwszym kwartale 2022 r., w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się jeszcze większego zainteresowania podróżami krajowymi niż obserwowaliśmy to w 2020 r. To stwarza możliwości dla rozwoju polskiej turystyki.

Gdzie pojedziemy?

Na popularności tracą duże ośrodki – takie jak Kraków czy Warszawa, na pierwszy plan wybijają się za to małe miejscowości. Możemy spodziewać się, że moda na pobyty na odludziu nie zniknie wraz z pandemią i nadal będziemy ochoczo decydować się na wypoczynek z dala od tłumów. Zmieniają się nie tylko wybierane destynacje, ale i to, jakiego rodzaju miejsca noclegowe cieszą się popularnością. Obecnie chętniej decydujemy się na noclegi w domkach letniskowych, gdzieś na uboczu i na wyłączność niż w hotelu. Wybór ten może wiązać się z utrudnionym dojazdem, co jednocześnie sprawia, że częściej na urlop będziemy wybierać się samochodem niż środkami transportu publicznego. A to z kolei ma niebagatelny wpływ na to, jak w sezonie letnim 2021 kształtować będą się trendy ubezpieczeniowe.

Na wakacje Polacy chętniej ubezpieczą samochód niż… własne dziecko?

Reklama

Beesafe postanowił zapytać klientów o ich preferencje dotyczące wyboru ubezpieczenia na letni sezon 2021. W tym celu zaproponował im do wyboru trzy rodzaje usług, które mogą przydać się na wakacjach w Polsce – samochodowe assistance, NNW dla dziecka oraz pomoc medyczną w trakcie wakacji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ubezpieczeniem, po które najchętniej sięgnęłyby osoby planujące wakacje, jest… auto assistance. Ze zorganizowania pomocy technicznej w przypadku awarii lub kolizji w trakcie podróży chętnie skorzystałoby 44% osób[4]. Taki wybór wiązać się może z faktem znajomości takich usług wśród Polaków. Pakiet assistance jest przede wszystkim jednym z najbardziej rozpoznawalnych ubezpieczeń wśród naszych rodaków. 93% uczestników, zrealizowanego na nasze zlecenie badania potwierdziło, że zna taką usługę.

Na drugim miejscu wśród proponowanych opcji znalazła się usługa polegająca na zapewnieniu tymczasowej pomocy medycznej w trakcie wakacji. Wybrała ją jedna trzecia badanych [6]. Wynik ten, zwłaszcza w kontekście pandemii, czasem utrudnionego dostępu do lekarza oraz chęci zadbania o swoje bezpieczeństwo na pewno nie zaskakuje. Dodatkowo takie ubezpieczenie może okazać się przydać jeśli planujemy wakacje na odludziu – poszukiwanie pomocy medycznej w takim miejscu może okazać się nie lada wyzwaniem.

Reklama

Najmniej interesującą z trzech dostępnych opcji okazało się ubezpieczenie NNW dla dzieci. Tego rodzaju zabezpieczenie na wypadek nieprzewidywanego uszkodzenia ciała chciałoby wykupić zaledwie 23% badanych osób [7]. Prawdopodobnie ubezpieczenie tego typu jest wybierane rzadziej niż ubezpieczenie assistance czy pomoc medyczna podczas urlopu ponieważ Polakom może wciąż kojarzyć się raczej z okresem rozpoczęcia roku szkolnego niż z okresem wakacyjnym.

Rosnący z dnia na dzień odsetek osób zaszczepionych, stopniowe luzowanie obostrzeń, w tym tych związanych z ponownym uruchomieniem branży hotelarskiej i gastronomicznej – wszystko to daje nadzieję na to, że niebawem wrócimy do wakacyjnej „normalności”. Podczas wypoczynku nie należy jednak zapominać o rozwadze i dbaniu o swoje bezpieczeństwo. Może pomóc w tym również nasza firma – odpowiadając na widoczne zainteresowanie pakietem assistance, chcemy zaoferować je wszystkim (nie tylko naszym klientom) na wakacje za jedynie złotówkę.

Damian Andruszkiewicz, Członek Zarządu Beesafe

[1] CBOS, Letnie wyjazdy wypoczynkowe w czasach pandemii 2020 r.

[2] Nocowanie.pl, Plany wyjazdowe Polaków na 2021 rok. Czego powinniśmy się spodziewać?, marzec 2021 r.

[3] Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 2020 r.

[4] Beesafe, Badanie własne na internautach, symulacja wyboru i zakupu polis związanych z wakacjami, maj 2021 r.

[5] IQS dla Beesafe, Ocena oferty ubezpieczeniowej 2020 r.

[6] Beesafe, Badanie własne na internautach, symulacja wyboru i zakupu polis związanych z wakacjami, maj 2021 r.

[7] Beesafe, Badanie własne na internautach, symulacja wyboru i zakupu polis związanych z wakacjami, maj 2021 r.