Błędów księgowych czasem nie można uniknąć, ale można się ubezpieczyć od ich skutków

Ustawy o PIT czy o CIT były nowelizowane już kilkaset razy (każda!). Największe zmiany zachodzą obecnie w systemie VAT – równocześnie funkcjonuje kilka różnych klasyfikacji stawek, a do tego ewoluują przepisy dotyczące podzielonej płatności oraz sprawozdawczości do Urzędu Skarbowego. Ponadto wielu przedsiębiorców skorzystało z rządowej pomocy, z której trzeba się będzie później rozliczyć – co jeszcze wzmaga ryzyko podatkowe.

Nawet najlepszym fachowcom czasem trudno odnaleźć się w tym gąszczu zmian, modyfikacji i nowych instrumentów. Dlatego rynek ubezpieczeń od lat wiele uwagi poświęca temu obszarowi funkcjonowania organizacji, dzięki czemu jest w stanie zapewnić skuteczne wsparcie, gdy dojdzie do błędu i wszczęte zostanie postępowanie podatkowe, czy nawet karnoskarbowe.

Jak się zabezpieczyć?

Ochrona na wypadek stwierdzenia uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i postawienia zrzutów karnoskarbowych opiera się na ubezpieczeniu OC wykonujących czynności księgowe lub sprawujących nad nimi nadzór (ubezpieczenie skarbowe).

Refundowana dzięki temu ubezpieczeniu grzywna to jednak tylko część obciążeń wynikających ze stwierdzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Do tego dochodzą koszty postępowania karnoskarbowego, które mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych i więcej. Składają się na nie koszty obrony menedżera lub księgowego, czyli przede wszystkim wynagrodzenie prawników specjalizujących się w trudnych kwestiach karnoskarbowych, opłaty sądowe, koszty biegłych i inne.

Ponadto podczas stwierdzenia w postępowaniu podatkowym poprzedzającym postępowanie karnoskarbowe zaległości podatkowej lub nieterminowego opłacenia podatków, powstaje obowiązek zapłacenia dodatkowo wysokich odsetek. Odsetki takie stanowią szkodę podatnika, której naprawienia będzie się on domagał od osób wykonujących czynności księgowe lub sprawujących nad nimi nadzór. W zależności od podziału kompetencji w organizacji, wielkości poniesionej szkody, ale również ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności pracowników, takie roszczenie może być adresowane do ubezpieczenia skarbowego lub do ubezpieczenia OC kadry zarządzającej (D&O).

Program ochrony, który zazwyczaj jest połączeniem polisy D&O i ubezpieczenia skarbowego, dostarcza m.in. środki na: