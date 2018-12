Korzystniejsze warunki kredytowania dla lekarzy i prawników

Jak podaje Związek Banków Polskich, ponad połowa średnich firm i dwie piąte mikro i małych przedsiębiorstw korzysta aktualnie z kredytów bankowych. W ubiegłym roku banki udzieliły firmom kredytów na łączną kwotę ponad 366 mld zł. Nadal jest to więc jeden z najchętniej wybieranych sposobów na finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Uzyskanie kredytu nie zawsze jest jednak łatwe – należy np. liczyć się z koniecznością przedstawienia sporej liczby dokumentów. Niektóre profesje mogą jednak liczyć na „specjalne traktowanie” w bankach. Są to przedstawiciele wolnych zawodów, tzw. zaufania publicznego.

Lepsze warunki kredytowania dla lekarzy i prawników

Banki oferują preferencyjne warunki m.in. takim profesjom, jak lekarz, stomatolog, weterynarz, radca prawny, farmaceuta czy fizjoterapeuta. Wśród ułatwień, na jakie mogą liczyć te zawody, jest np. korzystniej liczona zdolność kredytowa, co oznacza możliwość wzięcia kredytu na wyższą kwotę niż przedstawiciele innych profesji, jest to nawet 650 tys. zł. Banki mają także w stosunku do nich mniejsze wymagania dotyczące dokumentów oraz oferują niższe ceny kredytów.

- Większość banków posiada specjalną ofertę dla profesjonalistów. Proces kredytowy przy tego typu zawodach jest na pewno łatwiejszy i szybszy, a same kredyty wyższe i tańsze. Lekarz, który przychodzi do banku po kredyt, nie będzie musiał także przedstawiać tylu dokumentów, co np. właściciel firmy budowlanej. Nie jest np. wymagane zaświadczenie z ZUS i US. Istnieją oferty, w których do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej potrzebne jest jedynie podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 miesiące oraz dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe – mówi Paweł Mazur z ANG Biznes.

Korzyści już na początku drogi zawodowej

Na ułatwienia w bankach przedstawiciele tych zawodów mogą liczyć już na początku swojej drogi zawodowej. O ile uzyskanie kredytu na firmę działającą na rynku przez mniej niż 12 miesięcy jest dość trudne, tak przy tego typu profesjach istnieją specjalne kredyty na „rozwinięcie skrzydeł”. W tym przypadku, o kredyt do 100 tys. zł można się starać już od siódmego miesiąca działalności. Nie bez znaczenia jest także dłuższy okres spłaty kredytu, który w niektórych przypadkach może wynosić nawet 12 lat - dzięki temu miesięczna rata jest stosunkowo niska.

- Możliwość przedstawienia reprezentantom zawodów zaufania publicznego oferty na preferencyjnych warunkach wynika z mniejszego ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Banki zakładają, w oparciu o dotychczasową historię kredytową danej profesji, że nie będą miały większych problemów z odzyskaniem należności od adwokata czy stomatologa. Są to zawody, na które zawsze jest zapotrzebowanie, dlatego nie istnieje większe ryzyko związane z utraceniem przez nich dochodu. Ponadto, tego typu profesje często korzystają z kredytu w celu finansowania swojej działalności, dlatego też banki chętniej oferują im wyższe kwoty – dodaje Paweł Mazur.

