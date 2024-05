Jak chronić dane transakcyjne w świecie tradycyjnych i cyfrowych walut?

Świat finansów ewoluuje, a wraz z nim sposób, w jaki przechowujemy i wykorzystujemy pieniądze. Od gotówki po kryptowaluty – każda forma wymaga stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, które pozwolą chronić dane transakcyjne. W jaki sposób zabezpieczać te dane w świecie walut tradycyjnych i cyfrowych?

Czym są dane transakcyjne i dlaczego trzeba je chronić?

Kiedy wykonujesz jakąkolwiek transakcję finansową, generujesz dane. Te informacje mówią o tym, kiedy i gdzie wydałeś pieniądze, jaka była to kwota i na co ją przeznaczyłeś. W przypadku kart płatniczych są to też szczegóły takie jak numer karty czy data ważności. W świecie kryptowalut do tych danych dochodzą adresy portfeli i klucze prywatne.

Dlaczego ochrona tych danych jest tak ważna?

Przede wszystkim dlatego, że mówią one wiele o tobie. Bezpieczeństwo informacji transakcyjnych to Twoje bezpieczeństwo. Jeśli ktoś uzyska do nich dostęp, będzie wiedział, gdzie i na co wydajesz pieniądze, a z tą wiedzą wiele da się zrobić.

Jeżeli te dane wpadną w ręce oszustów, mogą je oni wykorzystać do wyprowadzenia środków z Twojego rachunku. W niektórych przypadkach dochodzi także do kradzieży tożsamości, a z tym wiąże się szereg potencjalnych konsekwencji: kredyt wzięty na Twoje dane czy nieświadome powiązanie z praniem pieniędzy. To już nie tylko konsekwencje w postaci strat finansowych, ale także problemy z prawem.

Zagrożenia w świecie finansów tradycyjnych i wirtualnych

Technologia rozwija się coraz bardziej, a wraz z nią metody, jakimi posługują się oszuści. Działają oni głównie w sieci, choć nie tylko. Najczęściej chcą przejąć dostęp do Twojego konta w banku czy na giełdzie oraz uzyskać prywatne informacje, takie jak dane osobowe.

Spoofing, czyli podszywanie się pod cudzy numer telefonu, to jedno z bardziej niebezpiecznych oszustw. Odbiorca zobaczy na ekranie swojego urządzenia np. numer i nazwę banku, a w rzeczywistości połączenie pochodzić będzie od oszusta. W ten sposób dochodzi często do wyłudzeń. W jednym ze scenariuszy oszust przekonuje, że doszło do włamania na rachunek bankowy i wszystkie środki trzeba jak najszybciej przelać na inne konto.

Phishing jest kolejnym zagrożeniem, które czyha w sieci. Cyberprzestępcy zakładają fałszywe witryny, które wyglądają jak te, które dobrze znasz: banki, giełdy. Adres często różni się niewiele, dodatkowym znakiem czy literą. Jeśli nie zauważysz różnicy i podasz na takiej stronie swoje dane, przekażesz je bezpośrednio w ręce złodziei.

Oszuści rozsyłają także wiadomości z fałszywym linkiem. Aby uwiarygodnić oszustwo i nakłonić odbiorcę, by ten kliknął w link, tworzą historię o niedopłacie np. za przesyłkę lub rachunek.



W sieci nie brak też oprogramowania szpiegującego, które przechwytuje wpisywane na danym urządzeniu hasła. W ten sposób cyberprzestępcy uzyskują dostęp do rachunków bankowych czy kont na giełdzie i mogą bez problemu wypłacić zgromadzone na nich środki.



Programy tego typu można samodzielnie zainstalować na swoim komputerze czy smartfonie, pobierając pliki z nieznanych źródeł. Często są też rozsyłane w mailach, w załącznikach – instalują się automatycznie po otwarciu.

Jak chronić swoje dane?

Firmy, takie jak banki czy giełdy, stosują wiele zabezpieczeń. Szyfrują dane, kontrolują sieci, aktualizują systemy, wprowadzają różne metody logowania czy potwierdzania operacji. Bezpieczeństwo twoich danych zależy jednak także od ciebie.



O czym więc pamiętać?

Twórz mocne hasła i stosuj weryfikację dwuetapową – dzięki temu utrudnisz niepowołanym osobom dostęp do swojego konta.

Stosuj zabezpieczenia biometryczne – jeśli aplikację Twojego banku czy giełdy da się zabezpieczyć za pomocą odcisku palca czy skanu twarzy, skorzystaj z tej opcji. Utrudnisz w ten sposób dostęp do danych osobie, która mogłaby ukraść lub znaleźć Twój telefon.

Ustaw powiadomienia o transakcjach w czasie rzeczywistym – dzięki temu od razu uzyskasz informacje o transakcji i będziesz mógł szybko zareagować, jeśli to nie ty ją wykonałeś.

Zabezpieczaj klucze prywatne – to one dają dostęp do Twojej kryptowaluty. Jeśli stracisz klucze, stracisz też pieniądze. Najlepiej przechowuj je offline.

Inwestuj tylko na uznanych giełdach – stosują one odpowiednie zabezpieczenia, a także procedury AML, co zmniejsza ryzyko oszustwa.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie – zarówno aplikacji bankowych i giełdowych na urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze. Cyberprzestępcy wykorzystują luki w zabezpieczeniach, aby wykradać poufne dane i hasła.

Trzymaj rękę na pulsie – śledź informacje na temat nowych metod oszustw finansowych i zawsze, gdy cokolwiek cię zaniepokoi, zgłaszaj tę sytuację do banku czy giełdy.

Banki, giełdy oraz inne instytucje finansowe chronią dane klientów na wiele sposobów. Nie oznacza to jednak, że można wyłączyć ostrożność. Robiąc zakupy w sieci czy inwestując w cyfrowe aktywa, zostawiasz po sobie ślady, które przestępcy mogą przejąć i wykorzystać. Dlatego tak ważne jest, by dbać o swoje bezpieczeństwo poprzez stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w aplikacjach, ale także rozsądne i ostrożne korzystanie z urządzeń i oprogramowania.