Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

14 listopada 2025, 08:56
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe przepisy 2026. Za 180–210 km/h możesz dostać dożywotni zakaz prowadzenia i trafić za kratki
Drakońskie kary dla kierowców. Za przekroczenie prędkości możesz stracić auto i trafić do więzienia
Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.

Sejm przegłosował ustawę, która wprowadza najsurowsze od lat kary za rażące naruszenia przepisów drogowych. W centrum uwagi znalazły się szczególnie nowe zasady dotyczące ekstremalnych przekroczeń prędkości, ale pakiet regulacji obejmuje również recydywistów, kierowców łamiących sądowe zakazy i uczestników nielegalnych wyścigów. Celem zmian jest wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie wypadków spowodowanych brawurą.

Nowe prawo nie dotyczy codziennych wykroczeń. Ustawodawca kieruje je do wąskiej grupy kierowców, którzy według rządu jeżdżą skrajnie agresywnie i świadomie stwarzają zagrożenie dla życia innych. Skala przewinień, o których mowa, jest jednak jasno określona w projekcie i właśnie te liczby budzą największe emocje.

Kiedy grozi kara więzienia? Ustawa precyzuje konkretne progi prędkości

Znowelizowane przepisy pozwalają nałożyć karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za rażące przekroczenie prędkości, ale tylko wtedy, gdy jednocześnie wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia innych uczestników ruchu.

Projekt bardzo precyzyjnie wskazuje wartości, które można uznać za „rażące”:

  • Autostrady (dopuszczalne 140 km/h) – kara grozi powyżej 210 km/h
  • Drogi ekspresowe (S) – powyżej 180 km/h
  • Drogi krajowe i wojewódzkie (dopuszczalne 90 km/h) – 180 km/h i więcej
  • teren zabudowany (dopuszczalne 50 km/h) – powyżej 100 km/h
  • Teren zabudowany (dopuszczalne 30 km/h) – powyżej 60 km/h

To sytuacje, w których zgodnie z projektem, kierowca nie tylko łamie zasady, ale robi to w sposób, który ustawodawca określa jako "realnie zagrażający życiu".

Minister Waldemar Żurek doprecyzował, że sama prędkość nie wystarczy. Aby doszło do postępowania karnego, konieczne jest łączne spełnienie trzech elementów:

  1. ekstremalna prędkość,
  2. rażące naruszenie innych zasad (np. niebezpieczne manewry, ignorowanie oznakowania),
  3. zagrożenie dla życia lub zdrowia.

To oznacza, że zwykłe przekroczenia nadal pozostają wykroczeniem i kończą się mandatem, punktami lub zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Konfiskata pojazdu dla osób łamiących zakazy sądowe

Jedną z najistotniejszych nowości jest możliwość konfiskaty pojazdu, nawet jeśli kierowca jest trzeźwy, ale wsiada za kółko mimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia.

Do tej pory taka sankcja dotyczyła głównie osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Teraz prawo ma działać szerzej, przede wszystkim wobec recydywistów, którzy regularnie ignorują decyzje sądów.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Projekt przewiduje również wprowadzenie dożywotniego zakazu prowadzenia samochodów, jeśli kierowca wielokrotnie i świadomie łamie zakazy. Zawieszenie kary pozbawienia wolności w takich sytuacjach będzie możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach.

To jedno z najbardziej radykalnych zaostrzeń, wymierzone głównie w kierowców, którzy konsekwentnie nie stosują się do przepisów i sądowych rozstrzygnięć.

Nielegalne wyścigi i drifting. Znacznie surowsze sankcje

Nowe przepisy obejmują również środowisko tzw. nielegalnych wyścigów. W szczególności:

  • udział w wyścigach naruszających zasady bezpieczeństwa zostanie uznany za poważne wykroczenie lub przestępstwo,
  • driftowanie na drogach publicznych będzie traktowane jako czyn bezpośrednio stwarzający zagrożenie,
  • jazda motocyklem na jednym kole (tzw. „wheelie”) może grozić postępowaniem karnym, jeśli odbywa się w ruchu publicznym,
  • organizatorzy nielegalnych zlotów również mogą ponieść odpowiedzialność.

Ustawodawca podkreśla, że te działania, choć często są traktowane jako zabawa, prowadzą do poważnych zagrożeń, blokowania ruchu i licznych interwencji służb.

Dlaczego zaostrzono przepisy? Wyjaśnienie rządu

Według uzasadnienia ustawy:

  • nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych,
  • liczba kierowców osiągających ekstremalne prędkości na drogach szybkiego ruchu stale rośnie,
  • dotychczasowe mandaty nie odstraszają części sprawców,
  • recydywa za ciężkie naruszenia przepisów jest wyraźnie zauważalna.

Rząd argumentuje, że nowe regulacje są konieczne, aby podnieść poziom bezpieczeństwa i wyeliminować najbardziej agresywnych uczestników ruchu.

Na jakim etapie jest ustawa i kiedy zacznie obowiązywać?

Obecny status legislacyjny wygląda następująco:

  • Sejm – ustawa przyjęta,
  • Senat – etap analiz i możliwych poprawek,
  • następnie projekt wraca do Sejmu,
  • później trafia do Prezydenta,
  • po podpisie pojawia się w Dzienniku Ustaw,
  • zacznie obowiązywać 30 dni po publikacji.

Jeżeli proces nie zostanie opóźniony, nowe przepisy mogą wejść w życie na początku 2026 roku.

Co się nie zmieni?

Ustawodawca jasno wskazuje, że:

  • zwykłe przekroczenia prędkości nie są objęte nowym prawem,
  • za +20, +30 czy +40 km/h nadal będą mandaty,
  • nic nie zmienia się w kwestii widełek mandatów oraz systemu punktowego,
  • zatrzymanie prawa jazdy za +50 km/h w zabudowanym pozostaje bez zmian.

Nowe przepisy dotyczą jedynie zachowań, które łączą skrajną prędkość, naruszenie przepisów i realne zagrożenie.

Jak zareagowało społeczeństwo? Duże emocje i podzielone opinie

Informacje o przegłosowaniu nowych przepisów wywołały szeroką i mocno spolaryzowaną dyskusję. Reakcje społeczeństwa rozłożyły się na kilka wyraźnych grup:

Poparcie ze strony kierowców jeżdżących zgodnie z przepisami

Wielu użytkowników dróg pozytywnie oceniło nowe regulacje. W komentarzach dominowały głosy, że nareszcie ktoś robi porządek z piratami drogowymi, a surowsze kary mogą uratować życie rodzinom, które niczemu nie zawiniły. Podkreślano, że ekstremalne prędkości są realnym zagrożeniem, a do tej pory państwo miało wobec takich zachowań ograniczone narzędzia.

Sceptycy: zarzut przesady i zbyt dużej ingerencji państwa

Pojawiły się też głosy krytyczne. Część kierowców uważa, że kary są zbyt radykalne, a więzienie za prędkość, nawet skrajną, może być niewspółmierne. Wskazywano, że państwo powinno skupić się na poprawie infrastruktury, a nie zaostrzaniu represji.

Obawy o niedoprecyzowanie przepisów

Dużą falę dyskusji wywołał fakt, że oprócz prędkości konieczne jest również rażące naruszenie zasad i zagrożenie życia. Wielu kierowców obawiało się, jak policja i sądy będą interpretować te elementy. Padały pytania o to, czy w praktyce nie zacznie to obejmować większej liczby przypadków niż oficjalnie deklarowane.

Mocna reakcja środowisk motoryzacyjnych

Kluby tuningowe, organizatorzy spotów i część motocyklistów wskazywali, że przepisy mogą uderzyć również w legalne wydarzenia, jeśli zostaną niewłaściwie zinterpretowane. Zwracano uwagę, że nielegalne wyścigi to jedno, ale spoty i zloty, to drugie, i ustawa nie powinna wrzucać wszystkiego do jednego worka.

Eksperci ds. bezpieczeństwa: To krok w dobrą stronę

Instytucje i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego wyraziły poparcie dla zmian. Argumentują one, że przy prędkościach rzędu 180–220 km/h nie ma miejsca na błąd, a każdy manewr może zakończyć się tragedią. Eksperci uważają, że dopiero realna groźba odpowiedzialności karnej może skutecznie ograniczyć liczbę najbardziej niebezpiecznych zachowań.

Źródło: INFOR
Prawo
Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu
14 lis 2025

W dniu 19 września 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która ma wprowadzić przewrót w zasadach „dziedziczenia” stosunku najmu mieszkań komunalnych. Jest to projekt, który podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca br., został zapowiedziany przez wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego i którego celem – jak zostało wówczas wspomniane – jest ukrócenie bogacenia się na komunalnych zasobach mieszkaniowych przez osoby o wysokich dochodach, które są już w posiadaniu innych nieruchomości w danym mieście.
MOPS i ZUS: Stopień znaczny nie zawsze chce świadczenia pielęgnacyjnego. Nam zależy na rehabilitacji domowej, pierwszeństwach w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżkach na przejazdy komunikacją miejską
13 lis 2025

Do infor.pl napisała list matka niepełnosprawnego studenta (studia zaoczne). Chłopak miał stopień znaczny, a teraz komisja orzecznicza go "uzdrowiła" do stopnia lekkiego. Sprawa jest w sądzie. Matka studenta nie jest przekonana, czy w przypadku odzyskania stopnia znacznego niepełnosprawności, będzie występowała o "stare" świadczenie pielęgnacyjne. Bo dla tej rodziny ważniejsze są takie świadczenia jak rehabilitacja domowa, pierwszeństwo w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżki na przejazdy komunikacją miejską.
MOPS powiedział: Idź kobieto do pracy. Ale jednak dał 1500 zł aż matka dwóch córek stanie na nogi. Bo prąd i rura pękła
13 lis 2025

Trudny problem - kto ma rację MOPS czy Nasza czytelniczka? Urzędnicy wysyłający ją do pracy, czy jednak ona uważająca, że nim stanie na nogi, ma prawo do pomocy z MOPS?

Wchodzi CER: czym jest i co nam da? A może co utrudni?
14 lis 2025

W szpitalach czy gabinetach lekarskich u specjalistów wciąż słyszymy, że pacjenci gubią się w labiryncie kolejek do lekarzy. Ale uwaga ... od 2026 r. pacjenci mają zobaczyć zupełnie nową mapę dostępu do publicznej służby zdrowia: listy oczekujących w całym kraju zostaną skonsolidowane w jeden, ogólnopolski rejestr. To główny cel ustawy. CER: ułatwienie czy jeszcze większy chaos i bałagan? Wprawdzie pilotaż CERu już działał, ale teraz ma zacząć obowiązywać wszystkich i wszędzie na terenie całej Polski.
Rzecznik Finansowy: Nie można używać tych dronów bez ubezpieczenia OC. Jaka minimalna suma gwarancyjna? Co grozi za brak polisy?
13 lis 2025

Rzecznik Finansowy poinformował w komunikacie, że od 13 listopada 2025 roku użytkownicy dronów o masie od 250 g do 20 kg mają prawny obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC operatora dronów. Brak polisy może skutkować karą w wysokości do 4000 zł. Kluczowe znaczenie w umowach obowiązkowego OC ma suma gwarancyjna. Zgodnie z nowymi przepisami – minimalna suma gwarancyjna operatora dronów to równowartość ok. 270 tys. zł. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, ale nie obejmuje strat własnych operatora. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dotyczą m.in. szkód powstałych wskutek działań wojennych oraz przypadków wykonywania operacji z naruszeniem przepisów prawa przez operatora drona.
Czy do wymeldowania z mieszkania jest potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli?
13 lis 2025

Zameldowanie oraz wymeldowanie z domu lub mieszkania to temat, który w Polsce jest bardzo specyficzny. Pamiętajmy bowiem, że wielu rodaków lekceważy obowiązek meldunkowy, co skutkuje między innymi zaniżoną oficjalną liczbą ludności dużych miast. Mimo opisywanej sytuacji, nie ma mowy o przywróceniu sankcji za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Nie ma również mowy o tym, żeby zameldowanie potwierdzało prawa jakiejś osoby do mieszkania lub wpływało na eksmisję - wbrew temu, co wciąż sądzi wielu Polaków. Zameldowanie oraz wymeldowanie to czynności jedynie typowo administracyjne, choć niepozbawione pewnego znaczenia. W nawiązaniu do ciekawego wyroku sądowego warto sprawdzić, czy wszyscy współwłaściciele lokum muszą się podpisać na wniosku o wymeldowanie danej osoby.
W 2026 roku trzeba będzie przeliczyć podstawy zasiłkowe. Które i dlaczego? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 rok
14 lis 2025

Zmiany przepisów, szczególnie te wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego, pociągają często za sobą szereg konsekwencji, które nie od razu są łatwe do przewidzenia. Tak będzie również ze zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku. Oto kalendarz dni wolnych. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?
13 lis 2025

Podczas gdy rok 2025 jest wyjątkowo korzystny dla pracowników, rok 2026 nie będzie już tak sprzyjający. W 2026 roku pracownicy będą mogli liczyć na mniej długich weekendów, a niektóre dni świąteczne wypadną w weekendy. Mimo to, wciąż istnieje możliwość strategicznego zaplanowania urlopu, by wykorzystać tylko kilka dni wolnego na zorganizowanie nawet dwutygodniowego odpoczynku.

Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne
13 lis 2025

W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyły przypadki prowadzenia pojazdów przez sędziów pod wpływem alkoholu. Rzecznicy prasowi sądów w całej Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreślają, że takie zachowania są sprzeczne z godnością urzędu sędziego i nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zawieszenia w czynnościach i postępowania dyscyplinarne dla takich sędziów
