W maju 2025 r. raty tych kredytów hipotecznych obniżą się o 100-200 zł. Bo WIBOR zalicza spadki już w kwietniu - zwłaszcza WIBOR 6M

Po konferencji prezesa NBP z 3 kwietnia zmieniły się prognozy dotyczące poziomu stóp procentowych. Obecnie dominuje przekonanie, że stopy procentowe już w maju mogą zostać obniżone o 0,5 p.p., a łącznie w tym roku o 1 p.p. W rezultacie stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M spadły do poziomu odpowiednio 5,61% i 5,34%. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że z tego powodu część kredytobiorców już najbliższą ratę spłaci na dużo niższym poziomie. W przypadku przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 400 000 zł na 30 lat, rata spadnie o 140 zł.

Kredyty oparte o wskaźnik WIBOR. Którzy kredytobiorcy zapłacą niższe raty w maju 2025 roku?

Oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych jest oparte o stawki WIBOR. Spadek WIBOR 6M jest tak znaczący, że w wielu przypadkach rata po aktualizacji oprocentowania będzie o ponad 100 zł, a czasami o ponad 200 zł niższa niż dotychczas. Dla przykładu rata kredytu na kwotę 400 000 zł na 30 lat, udzielonego w ubiegłym roku z oprocentowaniem zmiennym, przez ostatnie 6 miesięcy wynosiła ok. 2 893 zł. Po aktualizacji oprocentowania, przez kolejne 6 miesięcy, będzie wynosiła 2 753 zł, a więc rata spadnie aż o 140 zł.



To, jak bardzo spadnie rata, zależy jednak od kilku czynników. Znaczenie ma oczywiście kwota. Jeśli był to kredyt np. na 700 000 zł, to rata spadnie aż o 245 zł. Ważne jest również, kiedy kredyt został udzielony. Im jest on „starszy”, tym wpływ obniżek stóp jest mniejszy, więc tym spadek raty będzie mniejszy.



Kluczowe jest również to, kiedy odbywa się aktualizacja oprocentowania danego kredytu. Jeśli ostatnia odbyła się np. w marcu, to na obniżkę raty trzeba będzie zaczekać do następnej. W przypadku kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M odbywa się to raz na 6 miesięcy, a tych opartych o WIBOR 3M – raz na 3 miesiące.

WIBOR 3M a WIBOR 6M

Oczywiście znaczenie ma też to, która stawka jest podstawą wyliczania oprocentowania. Jeśli jest nią WIBOR 3M, to spadek raty po najbliższej aktualizacji będzie mniejszy niż w przypadku WIBOR 6M. W przypadku wspomnianego kredytu na 400 000 zł na 30 lat, kolejna rata spadnie o 55 zł (z 2 882 zł do 2 827 zł).



Ale dla kredytu opartego o WIBOR 3M, który ma aktualizację w kwietniu, kolejna aktualizacja będzie w lipcu – i dopiero wtedy rata najprawdopodobniej ponownie spadnie.



Zaś kredyt, którego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 6M - po aktualizacji kwietniowej następną będzie miał dopiero w październiku. W całym tym okresie spadek raty będzie więc podobny.

Jak zmienią się raty kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M rankomat.pl