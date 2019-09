Wybory parlamentarne 2019: jak dopisać się do spisu wyborców?

Głosowanie na gościnnych występach – dopisz się do spisu wyborców

Wyjeżdżacie i 13 października nie będzie Was w miejscu, w którym mieszkacie na stałe, a mimo to chcielibyście wziąć udział w wyborach? Dopiszcie się do spisu wyborców. Dzięki temu będziecie mogli zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania. Nie zwlekajcie – na skorzystanie z tej usługi macie czas tylko do 8 października!

Jeśli macie pewność, że w dniu wyborów nie będzie Was w domu – dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat będziecie. Możecie to załatwić online.

Dobra rada: nie czekajcie do ostatniej chwili. Najlepiej załatwić to od ręki, czyli teraz. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Krok po kroku

WAŻNE: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możecie wysłać najpóźniej 5 dni przed wyborami, czyli do 8 października.

- Dlatego warto działać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim urzędnik dopisze nas do spisu wyborców, najpierw musi odebrać i rozpatrzyć wniosek – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzystać z tej e-usługi jest profil zaufany (lub e-dowód, jeśli go macie) i adres, pod którym będziecie w dniu wyborów. Co dalej?

Krok 1: na GOV.PL wybierz kartę Meldunek i wybory, a następnie e-usługę Dopisz się do spisu wyborców.

Krok 2: Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem).

Krok 3: Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

Krok 4: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem).

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę Mój GOV i podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z Tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę Mój GOV.

Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Przed udaniem się do lokalu wyborczego koniecznie sprawdź, czy dopisano Cię do spisu wyborców.

Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu Cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców.

Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem.

Usługa jest bezpłatna.

WAŻNE! E-usługa Dopisz się do spisu wyborców będzie dostępna do wtorku 8 października do godz. 23:59.

Sprawdzaj swoją skrzynkę!

Sprawdzaj swoją skrzynkę Mój GOV. To naprawdę ważne. Dlatego, aby ułatwić Wam to zadanie, przygotowaliśmy krótki opis tego, co zrobić by ta czynność nie była zbyt uciążliwa i aby żadna ważna wiadomość od urzędnika Wam nie umknęła.

Oto jak ustawić powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce Mój GOV:

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto na Mój GOV.

Krok 2: Wejdź w Moja skrzynka (menu po lewej stronie).

Krok 3: Wybierz Ustawienia (serwis automatycznie przeniesie Cię na stronę ePUAP)

Krok 5: W opcji Operacje Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.

Krok 6: Zapisz zmiany.

Od teraz po przyjściu każdej wiadomości z urzędu dostaniesz maila na swoją prywatną skrzynkę. Pamiętaj, aby podawać ten adres w wysyłanych wnioskach.

Od początku września do dzisiaj z e-usługi Dopisz się do spisu wyborców skorzystało niemal 20 tysięcy osób.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź, kiedy musisz dopisać się do spisu, a kiedy do rejestru wyborców i jak skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

