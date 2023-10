Wybory 2023. Frekwencja po przeliczeniu 99,96 proc. głosów to 74,37 proc.!

Wybory 2023. Ponad 74 proc. Tyle wyniosła frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu według sondażu IPSOS. Poprzedni rekord wynosił 62,7 proc. i padł w I turze wyborów do Sejmu w 1989 r.

Frekwencja w wyborach w poprzednich latach

W 1989 r. jedyny raz wybory do Sejmu odbyły się w dwóch turach, a w II turze frekwencja wyniosła 25,3 proc.

Poza tym przypadkiem najniższą frekwencję w wyborach do Sejmu zanotowano w 2005 r., kiedy to do urn poszło nieco ponad 40,5 proc. uprawnionych.

Próg 50 proc. frekwencji przekroczono przed 2023 r. czterokrotnie: w 1993, 2007, 2015 i 2019 r., kiedy to frekwencja w wyborach do Sejmu wynosiła odpowiednio: 52,13 proc., 53,88 proc., 50,92 proc., oraz 61,74 proc.

