Zazwyczaj gdy ostatnia grupa dostawałą emerytury z marcową waloryzacją, ZUS zaczynał wysyłkę listów z decyzjami w tej sprawie. Potem jednak przyszły trzynaste emerytury i Zakład odkładał wysyłkę aż do wypłaty trzynastek. Ostatnie trzynastki w tym roku trafiły już do emerytów, a listów z ZUS nie ma. Okazuje się, że główny ciężar wysyłki przesunięty został na maj, a listy ZUS wysyłał będzie aż do połowy tego miesiąca. Na wyjaśnienie dlaczego nowa emerytura wynosi tyle ile marcowy lub kwietniowy przelew lub przekaz czasami więc trzeba więc jeszcze poczekać.

