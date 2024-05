848 zł – tyle może wynieść w kwietniu ten dodatek. Do tego wynagrodzenie. Sprawdź, czy wiesz, jak tyle zarobić.

848 zł – tyle może wynieść w kwietniu ten dodatek. Jego wysokość wzrosła od 1 stycznia 2024 r., a od lipca znów czeka nas podwyżka.

Aby zostać uznanym za pracownika pracującego w nocy, wystarczy aby rozkład pracy obejmował w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub praca przypadała w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Praca w godzinach nocnych to praca świadczona przez pracowników w odpowiednim przedziale godzinowym. O tym, kiedy pora nocna w konkretnym zakładzie pracy się zaczyna, a kiedy kończy, decyduje pracodawca, który może określić to w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeśli tego nie zrobi, znajdzie zastosowanie art. 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Co ciekawe, pracownicy z różnych grup zawodowych pracujący w tym samym zakładzie, mogą mieć inaczej określoną porę nocną. Zmian nie można wprowadzać jedynie w odniesieniu do pracowników młodocianych, dla których pora ta przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.

Czy praca w nocy może się opłacać?

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Oblicza się go za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość dodatku jest więc uzależniona od trzech zmiennych:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia,

- liczby godzin pracy w danym miesiącu,

- liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu w porze nocnej.

I tak w maju 2024 r. dodatek za pracę w godzinach nocnych wynosi 5,30 zł brutto za jedną godzinę, co wynika z wyliczenia: 4242 zł minimalnego wynagrodzenia ÷ 160 godzin pracy przypadających w danym miesiącu x 20%. Ponieważ praca w godzinach nocnych nie jest limitowana, to w maju pracownik może z tego tytułu otrzymać 848 zł, a więc taka praca może się opłacać.

Również w czerwcu 2024 r. wypadnie jedynie 160 godzin pracy i dodatek będzie wynosił 5,30 zł. Z kolei w lipcu 2024 r., mimo że od tego miesiąca minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, dodatek wyniesienie jedynie 4,67 zł za godzinę, co będzie konsekwencją występowania w tym miesiącu 184 godzin pracy. W sierpniu i wrześniu dodatek wyniesie 5,12 zł, w październiku znów jedynie 4,67 zł, w listopadzie 5,66 zł, a w grudniu 5,38 zł. Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty wskazane przez ustawodawcę to minimalna wysokość dodatku, a każdy pracodawca ma możliwość określenia jego wysokości na wyższym poziomie.