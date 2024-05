Matura 2024 okazała się łatwa: Maturzyści upublicznili arkusze z matematyki przed CKE. I rozwiązania zadań

500 plus z NFZ. Jak wykorzystać pieniądze wpłacone do ZUS? Może to zrobić każdy, kto opłaca składkę zdrowotną. Sprawdź.

500 plus z NFZ. Zęby można leczyć bez płacenia. I choć nie da się wtedy skorzystać ze skomplikowanych i nowoczesnych zabiegów, to jednak są sposoby na to, by odciążyć domowy budżet i wykorzystać swoje pieniądze przeznaczone na składki zdrowotne.