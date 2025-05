Rafał Trzaskowski – do której partii należy? Przedstawiamy program wyborczy kandydata na prezydenta Polski w 2025 roku, wiek, zawód oraz wykształcenie. Rafał Trzaskowski uzyskał 31,34% głosów w pierwszej turze i przechodzi wraz z Karolem Nawrockim do drugiej tury wyborów.

rozwiń >

Rafał Trzaskowski – wiek, wiara, zawód, wykształcenie

Dane z PKW: Rafał Kazimierz Trzaskowski ma 53 lata i mieszka w Warszawie. Jest katolikiem. Posiada wyższe wykształcenie. Jest pracownikiem samorządowym i pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy.

Rafał Trzaskowski - żona i dzieci

Żoną Rafała Trzaskowskiego od 2002 r. jest Małgorzata Trzaskowska. Ma 47 lat. Wspólnie mają dwójkę dzieci: córkę Aleksandrę urodzoną 2004 r. i syna Stanisława urodzonego w 2009 r.

Rafał Trzaskowski – partia

Rafał Trzaskowski przynależy do partii politycznej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Sprawdź, jakie Rafał Trzaskowski ma wyniki w najnowszych sondażach »

Rafał Trzaskowski - numer na karcie do głosowania

Na stronie wybory.gov.pl do każdego kandydata na Prezydenta RP został przypisany numer na karcie do głosowania. W pierwszej turze Rafał Trzaskowski miał numer 11. W drugiej turze ma numer 2.

Rafał Trzaskowski – program wyborczy 2025

Na stronie http://www.kw.trzaskowski.pl można znaleźć pełny program wyborczy pod tytułem "Mój plan na Polskę":

„Nowy Centralny Okręg Przemysłowy” – projekt wsparty rządowymi i międzynarodowymi inwestycjami, który uczyni z Podkarpacia prawdziwe serce polskiej gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa. Plan przewiduje:

potężne inwestycje drogowe i kolejowe (m.in. S19, S74 oraz modernizację linii kolejowych),

rozwój zakładów przemysłu zbrojeniowego i energetycznego, a także

wsparcie lokalnych firm i ośrodków innowacji,

rozbudowę infrastruktury społecznej:

modernizację szkół, szpitali,

budowę nowoczesnych schronów i

stworzenie atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu

Pakt dla Bezpieczeństwa - bezpieczeństwo ponad podziałami:

Są sprawy nadrzędne w stosunku do nawet najostrzejszych sporów politycznych. Taką sprawą jest bezpieczeństwo. Dziś, w tych trudnych czasach ogromnych wyzwań międzynarodowych, w tej fundamentalnej sprawie potrzebna jest nam jedność. Ponad politycznymi podziałami. Dlatego proponuję Pakt dla Bezpieczeństwa. A oto jego 5 najważniejszych założeń:

Zagadnienia bezpieczeństwa muszą zostać wyjęte poza bieżący spór polityczny. Nawet najostrzejsza kampania nie usprawiedliwia np. ujawniania wojskowych planów. Nigdy więcej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta RP i wszystkich sił politycznych co najmniej raz na 60 dni.

Zwiększenie nakładów na obronność do 5% PKB.

Utworzenie Centrum "Druga Misja", które pozwoli zaangażować weteranów i byłych funkcjonariuszy służb do szkolenia kolejnych specjalistów dla państwa.

Minimum 50% środków na modernizację Sił Zbrojnych musi być inwestowane w polskim przemyśle.

Patriotyzm gospodarczy - nowoczesna gospodarka, mocny przemysł, silna Polska:

Wspieranie polskich przedsiębiorców, inwestycje w nowoczesne technologie oraz ochrona rodzimego rynku to fundamenty naszego programu. Polska ma szansę stać się silnym graczem gospodarczym, niezależnym energetycznie i zdolnym do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku. Dzięki pragmatycznemu podejściu do gospodarki budujemy stabilność oraz rozwój dla wszystkich Polaków.

Aktywna promocja polskich firm na rynkach zagranicznych.

Uproszczenie prawa gospodarczego oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i technologicznego.

Ochrona polskich rolników przed nieuczciwym importem.

Silna pozycja Polski w Europie dzięki inwestycjom w innowacje i badania naukowe.

Uniezależnienie energetyczne poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zdrowy rozsądek w życiu społecznym - bezpieczeństwo, równość, odpowiedzialność społeczna:

Zdrowy rozsądek powinien rządzić każdym obszarem życia społecznego. Chcemy łączyć pragmatyzm z troską o obywateli, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe, a jednocześnie dbać o przyszłość Polski.

Ograniczenie świadczenia 800+ dla obywateli i obywatelek Ukrainy tylko do tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce. Wspieranie tych, którzy płacą podatki w Polsce jest sprawiedliwe i zapobiega sytuacji, w której opłaca się przyjeżdżać do Polski tylko po wsparcie socjalne.

Liberalizacja prawa aborcyjnego i wsparcie programu in vitro.

Zero tolerancji dla przestępczości.

Inwestycje w dostępność usług publicznych (szkoły, szpitale) na równym poziomie.

Ochrona i promocja tożsamości regionalnej.

Prezydencki Fundusz Inwestycyjny - 2 miliardy zł rocznie dla miast i regionów potrzebujących realnych zmian:

Prezydencki Fundusz Inwestycyjny to narzędzie realnego wsparcia regionów borykających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Fundusz zapewni skuteczną współpracę między rządem, samorządami a społecznościami lokalnymi, skupiając się na rzeczywistych problemach i ich rozwiązaniach. To kluczowy element wsparcia dla miast i regionów, które ucierpiały w wyniku transformacji po 1989 roku. Kluczowe punkty:

Fundusz dysponujący kwotą 2 miliardów złotych rocznie.

Lokalne konsultacje społeczne jako podstawa decyzji inwestycyjnych.

Realizacja projektów modernizacji infrastruktury społecznej oraz transportowej.

Tworzenie nowych miejsc pracy i rewitalizacja gospodarcza.

Transparentność w podejmowaniu decyzji, wspólnie z mieszkańcami.

Deregulacja - sprawna, nowoczesna i innowacyjna Polska

Dość chaosu w przepisach i biurokracji, która marnuje czas i energię milionów Polaków. Chcemy Polski, w której proste zasady wspierają rozwój – zamiast go hamować. Dlatego proponujemy konkretne reformy: mniej obciążeń, mniej papierologii, przyjazne urzędy, sprawniejsza administracja. Dzięki wiedzy ekspertów, analizie danych i nowoczesnym technologiom zbudujemy państwo, które po prostu działa – dla przedsiębiorców i dla wszystkich obywateli. Nasze propozycje:

1 za 2 - każda nowa regulacja oznacza likwidację dwóch istniejących.

- każda nowa regulacja oznacza likwidację dwóch istniejących. Unia Europejska + 0 - zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa.

- zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa. Ugoda podatkowa - wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym.

- wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym. Domniemanie niewinności podatnika - wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść.

- wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść. Jasne podatki - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

- zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Automatyczne pozyskiwanie danych z rejestrów publicznych i koniec ze zbędną papierologią - dane zaciągane automatycznie, np. z rejestru PESEL.

- dane zaciągane automatycznie, np. z rejestru PESEL. Rozszerzenie aplikacji mObywatel – dostęp do wyników badań medycznych, cyfrowych skierowań i systemu kolejkowego wspieranego sztuczną inteligencją.

Wszyscy kandydaci na Prezydenta RP 2025

Pełna lista kandydatów na Prezydenta RP w wyborach w 2025 r. zawiera 13 nazwisk. Minął już termin na zgłaszanie kandydatur. Sprawdź, na kogo można było głosować w pierwszej turze »

Druga tura wyborów 2025

Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36% głosów w pierwszym głosowaniu (6 147 797 wyborców). Zgodnie z art. 292 Kodeksu wyborczego do wygranej w pierwszej turze potrzeba więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Wynik Rafała Trzaskowskiego to mniej niż połowa, dlatego czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwa najwyższe wyniki z pierwszego głosowania. Już w niedzielę 1 czerwca 2025 r. kandydat KO zmierzy się z Karolem Nawrockim (popieranym przez PiS), który otrzymał wynik 29,54% głosów. W drugim głosowaniu wygra ten, kto uzyska większą liczbę głosów.