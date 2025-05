Adrian Zandberg – do której partii należy? Przedstawiamy program wyborczy kandydata na prezydenta w 2025 roku, wiek, zawód oraz wykształcenie. Jaki numer na karcie do głosowania ma Adrian Zandberg? Sprawdź pełną listę kandydatów w wyborach 2025 r. i wyniki najnowszego sondażu.

Adrian Zandberg – wiek, zawód, wykształcenie

Adrian Zandberg ma 45 lat i mieszka w Warszawie. Posiada wyższe wykształcenie. Jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Adrian Zandberg – partia

Adrian Zandberg przynależy do partii politycznej. Jest członkiem partii Razem.

Adrian Zandberg - numer na karcie do głosowania

Na stronie wybory.gov.pl każdemu kandydatowi na prezydenta przypisano numer na karcie do głosowania. Adrian Zandberg ma numer 13.

Adrian Zandberg – program wyborczy 2025

Na stronie internetowej zandberg2025.pl można zapoznać się ze wszystkimi postulatami Adriana Zandberga:

Atomowa Polska

Jedna, symboliczna elektrownia atomowa to za mało. Potrzebujemy Atomowej Polski. To ambitny piętnastoletni plan budowy ośmiu bloków jądrowych o mocy 1,5 GW każdy. Atom da nam to, czego obecnie najbardziej potrzebujemy: bezpieczeństwo, stabilność i trwałą konkurencyjność gospodarki. A przy tym będzie inwestycją, która zwróci się z oszczędności.

2. Pakt dla Zdrowia: bezpieczeństwo zdrowotne

8% PKB na zdrowie

Czas przyjąć, pod patronatem prezydenta, Pakt dla Zdrowia, który zagwarantuje środki na utrzymanie bezpłatnej opieki medycznej. 8% PKB to minimum, aby nasz system postawić na nogi.

Stop nieuczciwym lekarzom

Ochronę zdrowia trzeba nie tylko dofinansować, lecz także oczyścić z korupcji. Musimy wprowadzić zasadę, że albo pracujesz w państwowym szpitalu, albo prowadzisz prywatną praktykę. Jako prezydent będę chronić zdrowie Polek i Polaków przed cichą prywatyzacją.

Nowe fabryki leków

Trzeba także zabezpieczyć naszym obywatelkom i obywatelom dostęp do leków. Obecnie jesteśmy zależni od importu substancji leczniczych z Azji. Najwyższa pora zbudować nowe, polskie fabryki farmaceutyków i odbudować naszą suwerenność lekową.

3. Dość czekania w przedpokoju

Polska nie może czekać w przedpokoju, aż decyzje dotyczące naszej przyszłości podejmie ktoś inny. Nie powinniśmy zakładać, że bezpieczeństwo Polski załatwią za nas zawsze Stany Zjednoczone. Nie stać nas na takie ryzyko.

Współpraca z krajami nordyckimi

Czas na budowę regionalnych sojuszy. Skandynawowie i wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej patrzą podobnie na zagrożenia dla naszego regionu. Dlatego powinniśmy wspólnie inwestować w przemysł obronny, pogłębić współpracę obronną. To najlepszy sposób, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał. Europa musi stanąć pewnie na własnych nogach.

Bezpieczeństwo i nowy przemysł

Imperializm jest zagrożeniem dla pokoju i naszego bezpieczeństwa. Polska powinna konsekwentnie stać po stronie prawa międzynarodowego. Zbrodnie wojenne popełniane na ludności cywilnej nie mogą pozostać bez konsekwencji. Niezależnie od tego, czy odpowiada za nie prezydent Rosji, czy premier Izraela.

4. Przemysłowa Polska, europejskie inwestycje

Dobrobyt bierze się z inwestycji. Wiedzą to Chińczycy i Amerykanie, którzy z publicznych środków rozbudowują infrastrukturę i rozwijają nowe technologie. Nasz kontynent na własne życzenie został w tyle. Rozwój blokują przestarzałe traktaty unijne, które utrudniają finansowanie inwestycji z kredytu. Dziś, kiedy Niemcy pogrążają się w marazmie, Polska powinna przejąć odpowiedzialność i pchnąć Europę do zmiany.

Bezpieczeństwo | inwestycje w przemysł | Polska nowym liderem UE

Przed Polską jest wiele przemysłowych wyzwań. Długie łańcuchy dostaw i zależność od dostaw z Azji są dziś realnym ryzykiem, nie tylko gospodarczym. Najbliższe 5 lat to czas, by rozbudować polskie zdolności produkcyjne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, hutnictwie. Od tego, czy uruchomimy w końcu poważne inwestycje, zależy nie tylko dobrobyt, porządnej jakości miejsca pracy, ale też nasza odporność na kryzysy.

5. Koniec z koryciarstwem

Spółki samorządowe i spółki Skarbu Państwa to „od zawsze” ciepłe posadki dla tych, którzy są u władzy. Nieważne, czy akurat rządzi PO, PiS czy PSL: każda z tych partii traktuje rady i zarządy tych firm jak łupy do podziału. To sprawia, że publiczny majątek jest zarządzany źle, przez ludzi bez kompetencji zainteresowanych wyłącznie pobieraniem wysokich pensji. Tak partie opłacają lojalność polityków.

Likwidacja samorządowych patologii

Złożę prezydencki projekt ustawy likwidującej rady nadzorcze w spółkach samorządowych. Ich funkcję przejmie sprofesjonalizowany nadzór właścicielski. Samorządowców i parlamentarzystów powinien też obowiązywać zakaz zasiadania w organach państwowych spółek przynajmniej przez dwa lata po zwolnieniu mandatu.

6. Państwowe budownictwo mieszkaniowe

Koniec z dopłatami dla deweloperów

Przestańmy marnować miliardy złotych na dopłaty, które tylko podnoszą ceny mieszkań, a ostatecznie generują gigantyczne zyski deweloperów. Kolejne programy dopłat po prostu się nie sprawdzają. Jeżeli rząd będzie nadal upierać się przy tzw. kredycie 0%, zawetuję taką ustawę. Potrzebujemy nie transferów dla deweloperów i banków, lecz twardych regulacji obniżających opłacalność rentierstwa i spekulacji na rynku mieszkaniowym. Polska po prostu musi mieć duży państwowy program budowania mieszkań na wynajem.

Dość spekulacji mieszkaniami!

Proponuję podatek antyspekulacyjny, który obejmie trzecie i kolejne mieszkania. Najbogatsi nie mogą swoimi wygodnickimi inwestycjami w betonowe złoto odbierać młodym Polkom i Polakom szansy na dach nad głową. Dzięki nowemu podatkowi antyspekulacyjnemu setki tysięcy mieszkań trafią na rynek, a ceny wynajmu i kupna spadną. To poprawi sytuację mieszkaniową w kraju nawet przed powstaniem publicznego zasobu mieszkań na wynajem.

7. Polska jest wspólna

Równość kobiet i mężczyzn wyrażająca się w równych płacach, równym dostępie do ochrony zdrowia oraz równym traktowaniu w pracy, urzędach i sądach: w 2025 roku to powinna być oczywistość. Niestety, sprawy, które w innych krajach są załatwione od kilkudziesięciu lat, u nas wciąż czekają na rozwiązanie.

Prawo do aborcji

Jestem wolnościowcem. Uważam, że politycy nie są od tego, żeby podejmować za ludzi ich osobiste decyzje. Państwo nie powinno narzucać swoim obywatelom zasad żadnej religii. Dlatego jako prezydent podpiszę ustawę łagodzącą prawo aborcyjne i oddającą decyzję w ręce kobiet.

Szacunek dla mniejszości

Nie jest rolą państwa, żeby decydować za ludzi, kogo mają kochać albo jak i z kim mają żyć. Jego rolą jest zapewnienie wszystkim równego traktowania.

Świeckie państwo

W Polsce żyją obok siebie ludzie wierzący i ateiści. Żadna religia, żaden system przekonań nie powinien być uprzywilejowany. Kościoły nie powinny być finansowane z budżetu państwa.

8. Demokracja bez legalnej korupcji

Multimilionerzy hojnie finansują kampanie wyborcze polityków PO, PiS czy PSL: nic więc dziwnego, że po wyborach pieniądze z budżetu państwa płyną szerokim strumieniem do banków i deweloperów. Z prawnego punktu widzenia to nie są łapówki, ale to i tak groźny dla ducha demokracji proceder, który trzeba ukrócić.

Dość kupowania politycznych wpływów

Jako prezydent wystąpię z propozycją nowego systemu finansowania polskiej polityki i kampanii wyborczych. To, że partie wydają miliony złotych na bilbordy i płatne reklamy w mediach społecznościowych, wcale nie sprawia, że polska demokracja jest silniejsza. Powinniśmy zakazać takich praktyk, a wszystkim komitetom wyborczym zapewnić równe finansowanie publiczne. Uważam, że maksymalna wpłata na komitet wyborczy powinna wynosić 5000 zł.

Wszyscy kandydaci na Prezydenta RP 2025

