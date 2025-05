Maciej Maciak - czy należy do partii politycznej? Jaki ma program wyborczy, wiek, zawód oraz numer na karcie do głosowania? Sprawdź listę wszystkich kandydatów w wyborach 2025 r. Jakie są wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego?

Maciej Maciak – wiek, zawód, wykształcenie

Kandydat na Prezydenta RP Maciej Maciak ma 54 lata i mieszka we Włocławku. Posiada średnie wykształcenie. Jest dziennikarzem i pracuje dla Portalu Włocławek.

Maciej Maciak – partia

Na stronie PKW nie ma wskazanej partii przy kandydacie na Prezydenta Macieju Maciaku. Jest założycielem Ruchu Dobrobytu i Pokoju.

Maciej Maciak - numer na karcie do głosowania

Na stronie wybory.gov.pl każdy kandydat otrzymał numer na karcie do głosowania. Maciek Maciak ma numer 6.

Maciej Maciak – program

Maciej Maciak przedstawia swoje poglądy na stronie https://kwwrdip.pl. Znajduje się tu odesłanie do programu Macieja Maciaka „Musisz to Wiedzieć” na YouTube. To miejsce, gdzie analizuje kluczowe kwestie polityki zagranicznej i wewnętrznej.

„Jego analizy cechuje głęboka wiedza, jasność przekazu i – co najważniejsze – zdroworozsądkowe podejście.

W dobie manipulacji i medialnej propagandy jest głosem prawdy i niezależności.

W centrum jego działań zawsze była i pozostaje jedna wartość – pokój. Maciej Maciak nie tylko mówi o potrzebie dialogu i współpracy między narodami, ale także promuje rozwiązania, które chronią Polskę przed eskalacją konfliktów międzynarodowych. Jego podejście opiera się na przemyślanych strategiach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszego kraju bez angażowania się w niepotrzebne spory czy konflikty zbrojne.”

Wszyscy kandydaci na prezydenta w 2025 roku

