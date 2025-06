Sąd Najwyższy: K. Nawrockiemu przybyło 586 głosów, R. Trzaskowskiemu ubyło 589 - po ponownych przeliczeniach kart do głosowania z komisji w Warszawie, Staszowie i Magnuszewie

rozwiń >

Ponowne przeliczenie głosów w jednej z warszawskich obwodowych komisji wyborczych. Dodatkowe 160 głosów na Nawrockiego Trzaskowskiemu ubyło 163 głosy

W środę na stronie Sądu Najwyższego ukazał się komunikat informujący, że w ramach postępowania dowodowego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, we wtorek SN dokonał oględzin kart do głosowania w wyborach prezydenta RP w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113 w Warszawie przy ul. Spartańskiej 4.



Wyjaśniono, że posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli PKW, Prokuratora Generalnego oraz urzędnika wyborczego dla dzielnicy Warszawa-Mokotów upoważnionego przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.



Jak przekazano w komunikacie SN, z protokołu głosowania wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 136 głosów, a Rafał Trzaskowski 1774 głosy. Podkreślono, że w workach stwierdzono niezabezpieczone koperty z kartami do głosowania oraz znaczną liczbę kart luzem wrzuconych do worka. Ale liczba kart niewykorzystanych, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz głosów nieważnych zgadzała się z protokołem. W niezabezpieczonej kopercie opisanej jako "OKW 113. Głosy oddane na 01 Nawrocki Karol Tadeusz" ustalono obecność 136 kart, co zgodne jest z protokołem.

Sąd Najwyższy poinformował, że w wyniku przeliczenia odseparowanych kart, umieszczonych przez OKW luzem w worku, stwierdzono wśród głosów luzem dodatkowo: 160 głosów na Karola Nawrockiego oraz 3 głosy nieważne (skreślone oba nazwiska na 2 kartach i brak krzyżowania się linii przy nazwisku jednego z kandydatów na jednej karcie). Wszystkie te głosy OKW w protokole przypisała kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponadto stwierdzono w worku wyborczym 1611 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego.



"W wyniku oględzin stwierdzono: 296, nie zaś 136 ważnych głosów oddanych na Karola Nawrockiego oraz 1611, nie zaś 1774 ważnych głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego" - przekazało w komunikacie SN.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 160 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyły tu 163 głosy.



Jak zaznaczono, sąd zobowiązał Państwową Komisje Wyborczą i Prokuratora Generalnego do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 1 dnia.



Uczestnicy nie wnieśli żadnych uwag do sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Ponowne przeliczenie głosów w komisjach w Staszowie i Magnuszewie

Również 25 czerwca 2025 r. poinformowano, że w ramach postępowania dowodowego zarządzonego w sprawie I NSW 72/25, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 24 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy dokonał oględzin kart do głosowania z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Staszowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Magnuszewie w celu ustalenia liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 1 czerwca 2025 r.



Posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli właściwych Okręgowych Komisji Wyborczych oraz z przedstawicielem Prokuratora Generalnego.



W wyniku przeprowadzonych oględzin:



1. stwierdzono sprzeczność przy przypisaniu i przeliczeniu głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Magnuszewie:

- na Karola Tadeusza Nawrockiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 193, powinno być 468;

- na Rafała Kazimierza Trzaskowskiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 467, powinno być 192.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 275 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyło tu 275 głosów.



2. Stwierdzono sprzeczność przypisania głosów oddanych wyników w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Staszowie:

- na Karola Tadeusza Nawrockiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 209, powinno być 360;

- na Rafała Kazimierza Trzaskowskiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 360, powinno być 209.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 151 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyło tu 151 głosów.



Uczestnicy nie zgłaszali żadnych wniosków o charakterze formalnym.

Inne przypadki pomyłek komisji wyborczych

Media informowały w minionych dniach o przypadkach, gdy sami przedstawiciele obwodowych komisji zgłaszali post factum pomyłki polegające na odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom - głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu.



W sobotę rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że w 7 z 10 komisji obwodowych doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów. Wyjaśniła, że prokurator zapoznał się w SN z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych (Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec-Brześć Kujawski, Gdańsk); w 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki.

Śledztwa prokuratury

We wtorek minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował, że wszczęto pierwszych 6 śledztw Prokuratur Okręgowych w sprawie nieprawidłowości wyborczych: we Włocławku, Jeleniej Górze, Opolu, Bielsku-Białej, Krakowie i Katowicach.

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym

Do poniedziałku w Sądzie Najwyższym zarejestrowano ponad 10 tys. protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP z około 50 tys. protestów, jakie wpłynęły do SN z różnych części kraju. (PAP)



