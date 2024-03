Rząd: Premie i wszelkie dodatki zostaną wyjęte z pensji minimalnej? Czy to oznacza podwyżki?

Dajemy pytajniki w tytule bo jest to propozycja minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Płaca minimalna nie ma zawierać żadnych dodatków i premii. Musi to zaakceptować premier Donald Tusk.

Gdyby tak się stało, to wszelkie dodatki i premii muszą być dopisane jako "naddatek" powyżej np. pensji minimalnej 4300 zł.

REKLAMA

Mamy wtedy wzór: wypłata = pensja minimalna + dodatek + premia zamiast wypłata = pensja minimalna (a w niej dodatki i premie).

To oznacza, że pracodawcy zaproponują pracownikom:

podwyżki wynagrodzeń albo obcięcie premii i dodatków (tych, które nie wynikają z ustaw).

Unijna pensja minimalna

Propozycja wiąże się z wdrażaniem do polskiego prawa unijnych przepisów o płacy minimalnej. Odpowiednia ustawa jest prawie gotowa. Informacja pochodzi od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Wypowiedzi dla Radia Zet szefowej ministerstwa:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Ustawę wdrażającą tą dyrektywę już mamy w ministerstwie w zasadzie gotową". Min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje zasadę że ustawowy próg procentowy od średniego wynagrodzenia , daje płacę minimalną (byłby to prawdopodobnie nowy sposób podwyższania pensji minimalnej w ślad za średnim wynagrodzeniem). "Zgłaszamy w ramach ustawy propozycję, by skończyć z pewnym absurdem" - polega na tym, że obecnie płaca minimalna nie równa się płacy zasadniczej. Zdaniem ministerstwa płaca minimalna powinna oznaczać płacę zasadniczą, a premie i inne dodatki powinny być ponad minimalnym wynagrodzeniem. "Z taką propozycją zwrócimy się do rządu" - powiedziała.

WAŻNE! Ministerstwo proponuje, by płaca minimalna oznaczała płacę zasadniczą. Co to oznacza? Do pensji minimalnej nie będą wliczane premie i dodatki.

Przykład (jak jest dzisiaj)

Pracodawca może podpisać umowy z pensją zasadniczą 3800 zł i zapisem, że dodatkowo pracownik będzie otrzymywał 500 zł premii (co miesiąc). 3800 zł + 500 zł = 4300 zł. Umowa jest więc w limicie pensji minimalnej 4300 zł.

Przykład (jak będzie po zmianach)

Pracodawca nie może podpisać umowy z pensją zasadniczą 3800 zł i zapisem, że dodatkowo pracownik będzie otrzymywał 500 zł premii (co miesiąc). 3800 zł + 500 zł = 4300 zł. Umowa nie jest w limicie pensji minimalnej 4300 zł.

Od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna 4300 zł brutto?

Obecnie płaca minimalna to 4242 zł brutto, ale od 1 lipca rośnie do 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Podstawa prawna dla zmian w pensji minimalnej brutto w Polsce

19 października 2022 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, mają wprowadzić ramy pozwalające ustalać i aktualizować ich poziom do 15 listopada 2024 r.

Co się wlicza do pensji minimalnej obecnie?

Art. 6 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

To katalog składników pensji, które nie mogą być doliczone do pensji pracownika tak, aby był spełniony limit 4300 zł pensji minimalnej (od 1 lipca). Dlatego nie wlicza się do 4300 zł nadgodzin (są wymienione w katalogu0. Ale premia już tak. Po nowelizacji pojawi się w przepisie słowo "premie" jako nie wliczane do pensji zasadniczej.