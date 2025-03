Górnik z pensją średnio 14 000 zł brutto, wydobywa 585 ton węgla i wart jest 700 000 zł. Programista 10 000 zł brutto wart jest około 1 mln zł

Na portalu Linkedin zasięgi zdobył post Pawła Kurasia (pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza). Zestawił oparte o dane z GUS średnie wynagrodzenie górnika ze średnim wynagrodzeniem programista. Dodatkowo pokazał, ile średnio wypracowuje górnik, a ile programista.

Poniżej omówienie publikacji Pawła Kurasia - porównał w niej wartość pracy (w relacji do pensji) górników (od których zależy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a zawód związany jest z ryzykiem śmierci) z programistami będącymi symbolem topowych zarobków oraz nowoczesnej części gospodarki.

Na początek pensja programisty

"Średnia pensja w polskim IT, uważanym za "elitę narodu" to obecnie 10 159 zł brutto na etacie (czyli ok. 7 250 zł na rękę) lub 21 960 zł netto na B2B. Trzeba pamiętać, że w 2025 te pensje nieco... spadły (a wartość pieniądza - wręcz przeciwnie). Po odliczeniu podatku liniowego i ZUS-u zostaje jakieś 17 300 zł na rękę. Wciąż brzmi dobrze, prawda?

Ale to tylko jedna strona medalu. Bo w modelu B2B sam musisz odkładać na emeryturę, płacić składki, zabezpieczać zdrowie, planować urlop i martwić się o przyszłość. Masz swobodę, ale też pełną odpowiedzialność."

Teraz pensja górnika

"Tymczasem w górnictwie średnia pensja w 2025 roku to 14 000 zł brutto – czyli ok. 10 000 zł netto. Etat. Pełne składki. Przywileje. Emerytura wcześniej. Dopłaty. Bonusy. Wszystko w pakiecie.

Ale nie chodzi tu tylko o pensje. Chodzi o to, co stoi za nimi."

Ważne W 2024 roku przeciętny górnik wydobywał 585 ton węgla rocznie. Przy cenie około 1 200 zł za tonę, wartość wydobycia przypadająca na jednego górnika to ok. 700 000 zł rocznie.

Ile wypracowuje programista, a ile górnik?

"Tymczasem, już w 2021 roku przeciętny pracownik sektora IT generował wartość rzędu 801 600 zł rocznie (ostatnie zmierzone dane), a ostrożne prognozy na 2025 mówiły już o ponad 1,17 mln zł (nawet nie uwzględniając inflacji..).

Mamy więc dwóch ludzi:

jeden zarabia 10 tys. netto i generuje wartość 700 tys.

drugi zarabia 7 tys. netto i generuje wartość ponad 1,1 mln."

Porównanie polskich i australijskich górników

"A teraz dodajmy jeszcze jedno porównanie: Australijska kopalnia Narrabri osiąga wydobycie 1 mln ton węgla rocznie przy 150 pracownikach. W Polsce potrzeba do tego ponad 2 000 ludzi.Rachunek? Jeden australijski górnik = 13–44 polskich.Pomimo wysokich wynagrodzeń i niskiej wydajności, polskie górnictwo otrzymuje znaczne dotacje rządowe. W 2024 roku koszty sektora górnictwa węgla kamiennego wzrosły do niemal 54 mld zł, podczas gdy wydajność pracy spadła.Tymczasem każdy projekt wspierający sektor IT – jak programy edukacyjne, współpraca z jakimś tech-gigantem, rozwój AI, granty czy ulgi podatkowe – często spotyka się z krytyką jako „faworyzowanie kasty specjalistów”. To o tyle paradoksalne, że sektor IT generuje wartość dodaną przy znacznie mniejszych kosztach, większej wydajności i globalnej konkurencyjności.

Paradoks?"