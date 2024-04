300,00 zł zwrotu podatku. Tyle może zyskać nauczyciel, jeśli złoży korektę rozliczenia rocznego za 2023 r.

Nauczyciele, którzy doliczyli wartość bonu na zakup laptopa i opodatkowali go, będą mieli szansę na skorygowanie dokonanego rozliczenia podatkowego i odzyskanie zapłaconego podatku.

Kto miał w 2023 r. prawo do bonu na zakup laptopa?

W 2023 r. określone grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych otrzymały wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Miało ono postać bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Podstawą ich przekazania były przepisy ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (dalej: ustawa o wsparciu rozwoju), która weszła w życie 2 sierpnia 2023 r.

Czy bon na zakup laptopa podlegał opodatkowaniu?

Biorąc pod uwagę cel i charakter wsparcia ustawodawca podjął decyzję o uwolnieniu go od obciążeń podatkowych i postanowił wyłączyć je z opodatkowania podatkiem od darowizn (art. 3 pkt 10 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn). Sprawiło to, że nauczyciele nie musieli z tytułu uzyskanego przysporzenia zapłacić podatku od darowizny. Niestety, ustawodawca przeoczył to, że wprowadzone przez niego wyłączenie sprawia, że uzyskane przez nauczycieli przysporzenie należy opodatkować zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej przepisów nie stosuje się bowiem do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji, wyłączenie ich z opodatkowania tym podatkiem sprawia, że wchodzą ono w zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprawiło to, że nauczyciele, którzy otrzymali w 2023 r. bon na zakup laptopa, mieli obowiązek zaliczenia jego wartości do przychodów innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof) i rozliczenia go w zeznaniu rocznym za 2023 r. Ponieważ przychód ten nie podlegał żadnemu z przewidzianych w jej przepisach zwolnień podatkowych, należało go opodatkować na ogólnych zasadach.

Jednak w marcu 2024 r. ustawodawca dostrzegł swój błąd, a Ministerstwo Finansów chcąc „ratować” sytuację przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego w tym zakresie wyłączenia od opodatkowania. Zgodnie z zapowiedziami, ma ono zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw jeszcze w kwietniu 2024 r., przed upływem terminu na dokonanie rocznego rozliczenia podatku. Zgodnie z jego postanowieniami, zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych m.in. z tytułu otrzymanych bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie o wsparciu rozwoju. Zaniechanie to ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W konsekwencji podatnicy, którzy wstrzymali się ze złożeniem rozliczenia do czasu wprowadzenia omawianego wyłączenia, nie będą musieli uwzględniać w uzyskanych przychodach wartości świadczeń wyłączonych z opodatkowania, natomiast podatnicy, którzy złożyli już rozliczenie roczne przed wejściem w życie rozporządzenia i uwzględnili w nim wartość otrzymanego świadczenia, mają prawo do złożenia w tym zakresie korekty zeznania podatkowego i odzyskania zapłaconego z tego tytułu podatku.