Zmiany w wynagrodzeniach dotyczące wszystkich pracujących! Kary dla pracodawców. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd określono na III/IV kwartał 2024 r.

Nieterminowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia będzie się wiązało z naliczaniem odsetek? Tak wynika z projektu przygotowanego przez resort pracy.

Idą zmiany dla pracowników i pracodawców

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowany został projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mający na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Odsetki za nieterminową pensję

Co to oznacza? Projekt przewiduje nowe sankcje w Kodeksie pracy i w Kodeksie karnym. Chodzi o wprowadzenie nowego typu przestępstwa i nowego typu wykroczenia, które mają być związane z naruszeniem prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo przewidywane jest naliczanie odsetek za nieterminowe wypłacenie pensji należnych pracownikom. Ale to nie wszystko, projekt przewiduje także podwyższenie sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd określono na III/IV kwartał 2024 r.

