W dniu 20 maja 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze w czerwcu 2025 r., a przewiduje szereg uprawnień dla poszkodowanych mieszkańców Polski. Można liczyć na wiele form wsparcia Szczegóły w artykule poniżej.

A w niniejszym artykule omówienie zagadnienia dot. kwoty 2000 zł jako jednorazowy dodatek do wynagrodzenia pracowników za prace wykonane w 2024 r. Niestety świadczenie nie jest przewidziane dla wszystkich pracowników. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 20 maja 2025 r. a jest to: ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa).

W ramach nowych przepisów wprowadzono specjalne środki dla pracowników pomocy społecznej w gminach dotkniętych powodzią. Osoby zajmujące się pomocą ofiarom powodzi we wrześniu 2024 r. otrzymają wsparcie psychologiczne i możliwość skorzystania z superwizji.

Ważne Dodatkowo, pracownicy socjalni przeprowadzający wywiady środowiskowe będą mieli prawo do jednorazowego dodatku w wysokości 2 tys. zł. Środki na te działania będą pochodzić z dotacji państwowej, a ich realizację zapewnią pracodawcy.

Czym jest superwizja w pracy socjalnej?

Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej ma każdy pracownik socjalny. Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy stanowi, że w 2025 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin położonych na obszarze [powodziowym] określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wykonującym w 2024 r. zadania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r., przysługuje superwizja pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572). Także 2025 r. osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej gmin położonych na obszarze określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wykonującym w 2024 r. zadania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r., przysługuje superwizja.

Pomoc psychologiczna dla pracowników

W 2025 r. pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin położonych na obszarze określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz osobom kierującym tymi jednostkami, wykonującym w 2024 r. zadania związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r., przysługuje pomoc psychologiczna.

Ważne W 2025 r. na finansowanie superwizji i pomocy psychologicznej przeznacza się środki z budżetu państwa z rezerwy celowej, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2025.

Co istotne ustawa stanowi też, że w 2025 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 1 stycznia 2025 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2000 zł. Dodatek nie przysługuje pracownikom socjalnym, którzy otrzymali dodatek na podstawie art. 71 ustawy zmienianej w art. 16. W 2025 r. na finansowanie dodatku, przeznacza się dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 500 000 zł z rezerwy celowej.