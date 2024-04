Mniej zarobimy na zleceniach. To efekt kamienia milowego KPO. Sprawdź, od kiedy i jak zmienią się przepisy. Już wiadomo.

Wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne, by Polska mogła otrzymać kolejne środki z KPO. To będzie koniec płacenia składek do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przesądził kamień milowy KPO.

Wprowadzenie zmian jest konieczne by Polska mogła otrzymać środki z KPO

Ozusowanie umów cywilnoprawnych to temat, który wciąż powraca. Co najmniej dwukrotnie już wydawało się, że sprawa jest przesądzona i zmian nie uda się uniknąć, a jednak reforma była odkładana na później. Tym razem wszystko wskazuje na to, że nie ma odwrotu – wprowadzenie zmian jest konieczne, by Polska mogła otrzymać kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza to, że w najbliższym czasie zleceniobiorcy będą otrzymywali niższe kwoty na rękę, a koszty zleceniodawców wzrosną.

Obecnie składki płaci się do wysokości najniższego wynagrodzenia

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów składki na ubezpieczenia odprowadza się co do zasady tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w pierwszej połowie 2024 r. do wysokości 4242 zł. Oznacza to, że jeśli zleceniobiorca zawiera więcej niż jedną umowę zlecenia albo oprócz zlecenia ma również zawartą umowę o pracę, to umowy powyżej minimalnego wynagrodzenia co do zasady nie będą ozusowane (nie dotyczy to jednak np. umów zleceń zawieranych z własnym pracodawcą). Takie ukształtowanie przepisów sprawia, że w praktyce strony umów, zamiast zawierać umowy zlecenia z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem, dzielą umowę na kilka mniejszych, a składki odprowadzają tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia. To zmniejsza koszty zleceniodawcy i jednocześnie sprawia, że zleceniobiorca otrzymuje na rękę wyższą kwotę wynagrodzenia, bo od kwot powyżej 4242 zł, odprowadzana jest tylko składka zdrowotna. Takie działania sprawiają jednak także, że mimo że zlecenie jest wykonywane, a wynagrodzenie wypłacane, nie powiększa się kapitał emerytalny zleceniobiorcy.

Wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne

Dlaczego temat umów zleceń powrócił właśnie teraz? W dniu 15 kwietnia Polska otrzymała od Komisji Europejskiej największy jednorazowy przelew w czasie 20-letniego członkostwa, opiewający na 27 mld zł. By dostać kolejne fundusze z Krajowego Plany Odbudowy, konieczne jest przeprowadzenie określonych reform. Tymczasem zgodnie z kamieniem milowym A71G KPO, wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym). Jedynym wyjątkiem od tej reguły będą umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia. Termin wdrożenia reformy został określony na IV kwartał 2024 r., a nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.