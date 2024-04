Prawie 900 zł dodatku. Do tego normalne wynagrodzenie. Sprawdź, co zrobić, by dostać taki przelew.

Wynagrodzenie zasadnicze to tylko jeden z elementów, które mogą składać się na wynagrodzenie przysługujące pracownikowi. Wysokość przewidzianych w przepisach dodatków, które są im należne, może istotnie zmieniać poziom dochodów pracownika.

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje z tego tytułu specjalny dodatek. Jego wysokość jest uzależniona od trzech czynników: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, liczby godzin pracy w danym miesiącu i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu w porze nocnej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w pierwszej połowie 2024 r. wynosi 4242 zł, a w drugiej wzrośnie do 4300 zł. Wysokość dodatku za każdą godzinę pracy, który jest równy wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynosi więc w 2024 r.: w kwietniu 5,05 zł, w maju i czerwcu 5,30 zł, w lipcu 4,67 zł, w sierpniu i wrześniu 5,12 zł, w październiku znów jedynie 4,67 zł, w listopadzie 5,66 zł, a w grudniu 5,38 zł. Należy pamiętać o tym, że kwoty wskazane przez ustawodawcę to minimalna wysokość dodatku, a każdy pracodawca ma możliwość określenia jego wysokości na wyższym poziomie. Jednak już zakładając wskazane minimum, pracownik pracujący tylko w porze nocnej ma szansę otrzymać w niektórych miesiącach roku dodatek w wysokości prawie 900 zł, np. w listopadzie 2024 r. będzie to 860,32 zł brutto.

REKLAMA

W jakich godzinach przypada praca w nocy?

Trzeba pamiętać, że u każdego pracodawcy pojęcie pracy w godzinach nocnych może oznaczać pracę w odmiennych godzinach. Bo choć ustawodawca wskazał, że jest nią praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy (art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), to jednak określenie pory nocnej obowiązującej w danym zakładzie pracy powinno mieć miejsce w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Może mieć miejsce nawet taka sytuacja, w której w tym samym zakładzie pracy różne grupy zawodowe mogą mieć inaczej określoną porę nocną (nie dotyczy to pracowników młodocianych, dla których przypada ona zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).

Pracownikiem pracującym w nocy jest taki pracownik, którego rozkład pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub pracownik, którego praca przypada w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.