2870 zł, 1620 zł i 600 zł miesięcznie. Dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wyższe o 19,2 proc. Trwają prace.

Podwyżka kwot dofinansowania o wskaźnik waloryzacji w wysokości 19,2 proc., czyli wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku oraz skorelowanie wysokości dofinansowań z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Takie zmiany proponuje Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Przysługuje ono co do zasady:

- pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

- pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,

- pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych?

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wynosi ono:

1) 2400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania może ulec podwyższeniu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o. W takich sytuacjach podwyższa się ją o:

- 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),

- 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),

- 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Jakie zmiany są proponowane w zakresie dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych?

Jednak z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich w Radzie Dialogu Społecznego toczą się prace nad podjęciem uchwały wzywającej rząd do podniesienia wskazanych stawek o 19,2 proc. Oznaczałoby to podwyższenie ich do kwot: 2870 zł, 1620 zł i 600 zł oraz odpowiednio 720 zł, 1080 zł i 1440 zł miesięcznie. Jako uzasadnienie wskazywany jest wzrost kosztów zatrudnienia w połączeniu z chęcią zachowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Zaproponowany wskaźnik waloryzacji w wysokości 19,2 proc. to wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku.

Docelowo proponuje się również skorelowanie wysokości dofinansowań z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, co pozwoli uniknąć okresowego spadku ich wartości.