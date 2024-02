W 2024 r. można dorobić więcej, bo aż 3181,50 zł. Jednak pojawił się też problem – ZUS upomina się o składki.

Nowy rok rozpoczął się dla osób dorabiających w ramach działalności nierejestrowanej od dobrych wiadomości – wzrósł limit przychodów, które mogą uzyskiwać w 2024 r. Jednak pojawił się też problem – ZUS upomina się o składki.

Kto może prowadzić działalność bez rejestracji?

Nie każdy może dorabiać w ramach działalności nierejestrowanej. To prawo przysługuje tylko osobom fizycznym, których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Nowy rok dla osób uprawnionych rozpoczął się od dobrych wiadomości – minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło i wynosi od 1 stycznia 2024 r. 4242,00 zł, a w drugiej połowie roku osiągnie poziom 4300,00 zł. Wysokość przychodu, który można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej w pierwszej połowie 2024 r. wynosi więc 3181,50 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosił 3225,00 zł.

REKLAMA

Czy od działalności nierejestrowanej trzeba płacić składki do ZUS?

Istotą działalności nierejestrowanej jest to, że nie wymaga ona dopełnienia tak wielu formalności, jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, a uzyskane w tej formie przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku. Dotychczas przyjmowano również, że nie ma konieczności opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Okazuje się jednak, że ZUS prezentuje w tym zakresie inny pogląd. W informacjach udzielanych zainteresowanym wskazuje, że skoro działalność nierejestrowana nie jest działalności gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, to prowadząca ją osoba jest na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych traktowana jak każda inna osoba fizyczna. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której każdorazowo należy ustalić, jakiego rodzaju umowę zawiera – zlecenia, czy o dzieło. W dalszej kolejności, na ogólnych zasadach, od umowy zlecenia powstanie obowiązek składkowy. Tymczasem płatnikiem jest w takim wypadku zleceniodawca. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba fizyczna, która zleciła wykonanie usługi ma status płatnika składek, nawet jeśli jest osobą fizyczną i nie wykonuje działalności gospodarczej, np. jeśli nauczyciel udziela korepetycji, to płatnikiem składek z tego tytułu będzie jego uczeń (a raczej jego rodzice). Co do zasady, jeżeli takiego zgłoszenia i opłacenia składek nie dokona, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Sprawą całkiem odrębną jest jednak to, że na chwilę obecną ZUS nie posiada narzędzi umożliwiających przeprowadzenie w tym zakresie kontroli.



Podstawa prawna

art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.)